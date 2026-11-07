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Arrasan en Netflix: Chino Darín y Álvaro Morte deslumbran con este thriller español de suspenso

El Chino Darín y Álvaro Morte protagonizan en Netflix un thriller español con viajes en el tiempo, un crimen sin resolver y un giro inesperado.

Arrasan en Netflix: Chino Darín y Álvaro Morte deslumbran con este thriller español de suspenso. (Fotos: Archivo)

Arrasan en Netflix: Chino Darín y Álvaro Morte deslumbran con este thriller español de suspenso. (Fotos: Archivo)

Una película española consiguió llamar la atención de los suscriptores de Netflix y despertar el interés de quienes buscan historias cargadas de suspenso. El Chino Darín y Álvaro Morte son dos de los grandes atractivos de esta producción que combina ciencia ficción, misterio y una investigación policial con consecuencias inesperadas.

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Se trata de "Durante la tormenta", un thriller dirigido por Oriol Paulo que propone una historia en la que el pasado y el presente quedan conectados de una manera extraordinaria. La película presenta un escenario inquietante: una mujer logra comunicarse con un niño que vivió 25 años antes y, al intentar evitar una tragedia, termina modificando por completo su propia existencia.

Disponible en Netflix, la producción española tiene una duración de 2 horas y 8 minutos. Su propuesta combina elementos sobrenaturales con un misterio policial que mantiene abiertas varias preguntas hasta los últimos momentos.

De qué trata Durante la tormenta en Netflix

La historia comienza cuando Vera Roy, interpretada por Adriana Ugarte, se muda junto a su marido David y su pequeña hija Gloria a una nueva casa. La familia intenta comenzar una etapa diferente, pero pronto descubre que la propiedad guarda un pasado inquietante.

Entre los objetos que encuentran aparecen pertenencias relacionadas con Nico, un niño que vivió allí varias décadas atrás y que murió durante una tormenta. Lo que inicialmente parece un detalle sin demasiada importancia termina convirtiéndose en el punto de partida de una situación extraordinaria.

Una noche, mientras una tormenta eléctrica afecta la zona, un viejo televisor comienza a funcionar de manera inesperada. Vera descubre que puede comunicarse a través de la pantalla con Nico.

La protagonista comprende que tiene una oportunidad única para intervenir en los acontecimientos. Consciente de que Nico está destinado a morir, intenta advertirle sobre el peligro y evitar que se produzca la tragedia.

Según el resumen oficial en Netflix: "Una falla espaciotemporal le permite a Vera salvar a un niño 25 años en el pasado, pero, como resultado, pierde a su propia hija. Ahora, luchará por recuperarla".

El Chino Darín y Álvaro Morte, dos figuras centrales del elenco

Uno de los atractivos de Durante la tormenta es la participación de actores reconocidos por sus trabajos en producciones españolas e internacionales.

El Chino Darín interpreta al inspector Leyra, un policía que termina involucrándose en la historia de Vera. Su personaje aporta el componente de investigación criminal y se convierte en un aliado importante para intentar reconstruir los hechos.

Por su parte, Álvaro Morte interpreta a David Ortiz, un personaje fundamental para comprender las consecuencias de la modificación temporal.

El actor alcanzó reconocimiento internacional gracias a su participación en La casa de papel, donde interpretó a uno de los personajes más recordados de la ficción española. Su presencia en esta película representa otro de los motivos por los que los espectadores pueden sentirse atraídos por la propuesta.

Quiénes integran el elenco principal de Durante la tormenta

  • Adriana Ugarte

  • Chino Darín

  • Javier Gutiérrez

  • Álvaro Morte

  • Nora Navas

  • Miquel Fernández

  • Clara Segura

  • Mima Riera

  • Aina Clotet

  • Albert Pérez

Mirá el tráiler de Durante la tormenta

En pocas palabras

  • Netflix: La película española "Durante la tormenta" suma suscriptores con su trama de ciencia ficción y misterio.
  • Viajes en el tiempo: Una mujer se comunica con un niño del pasado e intenta evitar su muerte, alterando su realidad.
  • Elenco: Chino Darín y Álvaro Morte protagonizan este thriller de suspenso con un giro inesperado.
Resumen generado por Thinkindot AI
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