Arrasan en Netflix: Chino Darín y Álvaro Morte deslumbran con este thriller español de suspenso

Entre los objetos que encuentran aparecen pertenencias relacionadas con Nico, un niño que vivió allí varias décadas atrás y que murió durante una tormenta. Lo que inicialmente parece un detalle sin demasiada importancia termina convirtiéndose en el punto de partida de una situación extraordinaria.

Una noche, mientras una tormenta eléctrica afecta la zona, un viejo televisor comienza a funcionar de manera inesperada. Vera descubre que puede comunicarse a través de la pantalla con Nico.

La protagonista comprende que tiene una oportunidad única para intervenir en los acontecimientos. Consciente de que Nico está destinado a morir, intenta advertirle sobre el peligro y evitar que se produzca la tragedia.

Según el resumen oficial en Netflix: "Una falla espaciotemporal le permite a Vera salvar a un niño 25 años en el pasado, pero, como resultado, pierde a su propia hija. Ahora, luchará por recuperarla".

El Chino Darín y Álvaro Morte, dos figuras centrales del elenco

Uno de los atractivos de Durante la tormenta es la participación de actores reconocidos por sus trabajos en producciones españolas e internacionales.

El Chino Darín interpreta al inspector Leyra, un policía que termina involucrándose en la historia de Vera. Su personaje aporta el componente de investigación criminal y se convierte en un aliado importante para intentar reconstruir los hechos.

Por su parte, Álvaro Morte interpreta a David Ortiz, un personaje fundamental para comprender las consecuencias de la modificación temporal.

El actor alcanzó reconocimiento internacional gracias a su participación en La casa de papel, donde interpretó a uno de los personajes más recordados de la ficción española. Su presencia en esta película representa otro de los motivos por los que los espectadores pueden sentirse atraídos por la propuesta.

Quiénes integran el elenco principal de Durante la tormenta

Adriana Ugarte

Chino Darín

Javier Gutiérrez

Álvaro Morte

Nora Navas

Miquel Fernández

Clara Segura

Mima Riera

Aina Clotet

Albert Pérez

Mirá el tráiler de Durante la tormenta