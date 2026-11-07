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Video: Franco Colapinto logró que Lewis Hamilton pruebe el mate en Brasil

El piloto argentino compartió un mate con el siete veces campeón del mundo durante una presentación en la Fan Zone del Gran Premio de Brasil, ante una multitud de fanáticos en Interlagos.

Franco Colapinto le convidó un mate a Lewis Hamilton durante la presentación de los pilotos en la Fan Zone del Gran Premio de Brasil

Franco Colapinto le convidó un mate a Lewis Hamilton durante la presentación de los pilotos en la Fan Zone del Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos.

Franco Colapinto lo hizo. El piloto argentino logró que Lewis Hamilton probara el mate durante una presentación en la Fan Zone del Gran Premio de Brasil, donde compartieron un momento distendido frente a una multitud de fanáticos en el circuito de Interlagos.

Leé también Franco Colapinto terminó 11° en la segunda práctica del GP de Brasil
Franco Colapinto terminó 11° en las prácticas en Brasil. (Foto: Reuters) 

La presentación se realizó este sábado, alrededor de las 9.50, poco después de la llegada del corredor de Alpine al autódromo. Primero participaron Hamilton y Charles Leclerc, representantes de Ferrari, y luego fue el turno de Colapinto y Pierre Gasly. En medio de la charla, Franco aprovechó una pausa para acercarle la infusión al siete veces campeón del mundo, que se animó a probarla.

La convocatoria reunió a una gran cantidad de espectadores, con una importante presencia de hinchas argentinos que esperaban especialmente por Colapinto. Hamilton también protagonizó un momento distendido cuando bajó del escenario para saludar a un chico y luego recibió la ayuda del piloto de Alpine para volver a subir.

Después de probar la bebida, el británico le hizo un comentario al oído a Franco, que reaccionó con una carcajada. La escena despertó la atención de los presentes y volvió a mostrar la buena relación que mantienen ambos fuera de la pista.

Durante la presentación también se escucharon cánticos de apoyo al argentino, quien tomó el micrófono para agradecer a los fanáticos que se acercaron al circuito y a quienes viajaron hasta San Pablo para acompañarlo durante el fin de semana.

El antecedente de Colapinto y Hamilton con el mate

No es la primera vez que los dos pilotos comparten esta tradición. Apenas una semana antes, durante el Gran Premio de México, Colapinto ya le había presentado la infusión a Hamilton y le había explicado cómo prepararla.

En aquella oportunidad, el británico se mostró curioso por el funcionamiento de la bombilla y quiso conocer algunos detalles sobre la bebida. El argentino le enseñó cómo acomodarla y dónde colocar el agua caliente, aunque todavía no había llegado a probarla. La invitación tuvo su continuidad este sábado en Brasil.

Pero Hamilton no fue el único piloto de la Fórmula 1 que recibió una clase de mate de Colapinto. En 2024, cuando todavía corría para Williams, el argentino le enseñó a tomarlo a Alexander Albon. Más adelante, durante el Gran Premio de Mónaco de 2025, también compartió la costumbre con su compañero de Alpine, Pierre Gasly.

Cómo sigue la actividad de Colapinto en el GP de Brasil

Después de la presentación en la Fan Zone, el argentino continuó con la actividad deportiva del sábado en Interlagos. En la tercera y última práctica libre terminó en el decimocuarto puesto, antes de afrontar la clasificación, que definirá su posición de largada para la carrera.

El Gran Premio de Brasil se disputará este domingo 8 de noviembre, a partir de las 14 (hora argentina), en el circuito de Interlagos. La competencia tendrá un recorrido de 71 vueltas.

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