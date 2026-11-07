HBO Max estrena "Super Mario Galaxy: la película", uno de los grandes éxitos de 2026

La película es una secuela de “Super Mario Bros.: La película”, una producción estrenada en 2023 que marcó el tan esperado regreso de Super Mario a las salas de cine. Por su parte, esta secuela se adentra aún más en el universo del héroe, presentando personajes queridos por los fans que aún no habían aparecido en la pantalla grande, como Yoshi y Rosalina. La película se convirtió en el primer estreno de 2026 en alcanzar los mil millones de dólares en recaudación mundial, lo que confirma el enorme impacto de la marca.