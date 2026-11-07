¡Super Mario llega a la pantalla de HBO Max! La nueva película de uno de los personajes más queridos de los videojuegos y la cultura pop, “Super Mario Galaxy: La película”, se estrena el 20 de noviembre, exclusivamente en la plataforma.
La película animada, uno de los mayores éxitos de taquilla de 2026, sigue a Mario y Luigi en su desafío de lidiar con los últimos problemas del Reino de los Hongos.
HBO Max estrena "Super Mario Galaxy: la película", uno de los grandes éxitos de 2026. (Foto: Gentileza HBO)
¡Super Mario llega a la pantalla de HBO Max! La nueva película de uno de los personajes más queridos de los videojuegos y la cultura pop, “Super Mario Galaxy: La película”, se estrena el 20 de noviembre, exclusivamente en la plataforma.
La película animada, uno de los mayores éxitos de taquilla de 2026, sigue a Mario y Luigi en su desafío de lidiar con los últimos problemas del Reino de los Hongos, después de haber detenido al gran villano Bowser. Sin embargo, una llamada de auxilio inesperada lleva al dúo a cruzar la galaxia y conocer diferentes universos en un viaje para rescatar a la princesa Rosalina de las garras de Bowser Jr.
La película es una secuela de “Super Mario Bros.: La película”, una producción estrenada en 2023 que marcó el tan esperado regreso de Super Mario a las salas de cine. Por su parte, esta secuela se adentra aún más en el universo del héroe, presentando personajes queridos por los fans que aún no habían aparecido en la pantalla grande, como Yoshi y Rosalina. La película se convirtió en el primer estreno de 2026 en alcanzar los mil millones de dólares en recaudación mundial, lo que confirma el enorme impacto de la marca.
El estreno de “Super Mario Galaxy: La película” en HBO Max refuerza el catálogo de películas y series para todas las edades del servicio y trae a la plataforma uno más de los principales estrenos del año en los cines.