La tierna foto de Ricardo Darín con su nieto Dante que compartió el Chino

"Está todo súper bien, todo soñado, estoy muy contenta. Muchísimas gracias", indicó con amabilidad Úrsula Corberó a revista Hola días después del nacimiento de su hijo.

Corberó y el Chino Darín lleva diez años de relación siempre marcada por el equilibrio entre la exposición pública y la protección de su intimidad.

Qué dijo el Chino Darín tras el nacimiento de su hijo Dante

Horas después del nacimiento de su primer hijo Dante, fruto de su amor con Úrsula Corberó, el Chino Darín habló con los medios que lo aguardaban en el sanatorio de Barcelona donde fue el parto.

"Pensé que no iba a poder venir y logré estar en el parto, fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora y vital. Le agradezco a Úrsula y a Dante que hayan hecho lo suyo", dijo debido a sus compromisos laborales.

Y agregó sobre la experiencia de presenciar el parto: "Para mí fue espectacular, tuve la oportunidad de interactuar un poquito con él y fue increíble".

"Por suerte pudieron estar los más cercanos y después recibimos visitas de otros familiares. Mis padres y mi hermana viajaron hace un tiempo a Madrid y estar pendientes de la fecha", remarcó el actor.

"Que naciera en su tierra, que hablara su idioma materno que me parece eso importante y hoy lo agradezco porque se dio todo de una forma muy armoniosa", concluyó emocionado el artista sobre la decisión de que su hijo naciera en España, tierra de la actriz.