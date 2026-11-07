Video: así fue el tiroteo en Polonia que dejó al menos seis muertos y 15 heridos

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el hombre, de nacionalidad polaca, vestía ropa de estilo militar y utilizó un arma larga durante el ataque. Los investigadores también encontraron otras armas y municiones dentro del vehículo en el que se desplazaba.

La empresa de transporte municipal informó que un conductor de tranvía había denunciado que el automóvil pasó junto a su unidad y que el hombre disparó contra el vehículo. El ataque rompió una de las ventanas de la cabina del conductor.

Tras el episodio, se desplegó un importante operativo de emergencia en el centro de Cracovia, con presencia de policías, ambulancias y un helicóptero de rescate médico.

La Policía indicó que el sospechoso habría actuado solo y que no existía una amenaza adicional para la población. El hombre fue detenido luego de que los efectivos respondieran a los disparos.

Investigan el móvil del ataque en Polonia

El primer ministro polaco, Donald Tusk, confirmó que estaba al tanto de la situación y señaló que las fuerzas de seguridad investigaban los antecedentes y todas las circunstancias del ataque.

Por su parte, el presidente Karol Nawrocki expresó sus condolencias a las víctimas, a las personas heridas y a sus familiares.

Cracovia es una de las principales ciudades turísticas de Polonia y recibe alrededor de 15 millones de visitantes al año.