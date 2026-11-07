En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Polonia
Muertos
Conmoción

Video: así fue el tiroteo en Polonia que dejó al menos seis muertos y 15 heridos

Un joven de 25 años abrió fuego contra transeúntes en la Plaza del Mercado Principal de Cracovia.

El ataque armado ocurrió en la Plaza del Mercado Principal de Cracovia

El ataque armado ocurrió en la Plaza del Mercado Principal de Cracovia, Polonia. 

Un tiroteo en Cracovia, la segunda ciudad más grande de Polonia, dejó al menos seis muertos y 15 heridos este sábado. El ataque ocurrió en la Plaza del Mercado Principal, una de las zonas turísticas más concurridas de la ciudad, cuando un joven de 25 años armado comenzó a disparar contra personas que circulaban por el lugar.

Leé también Guerra entre Rusia y Ucrania: ataques con drones, una refinería alcanzada y cientos de localidades sin luz
Guerra entre Rusia y Ucrania: ataques con drones, una refinería alcanzada y cientos de localidades sin luz

El atacante se desplazaba en un automóvil y disparó al azar contra los transeúntes, según informaron las agencias Reuters y Associated Press (AP). La Policía recibió los primeros avisos alrededor de las 15 (hora local), luego de que se reportaran disparos en las inmediaciones de la plaza.

El sospechoso fue interceptado por efectivos policiales y resultó herido durante un enfrentamiento armado. Posteriormente, fue trasladado a un hospital. Entre las personas heridas hay dos policías, uno de ellos en estado grave.

Cómo fue el ataque armado en Cracovia

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el hombre, de nacionalidad polaca, vestía ropa de estilo militar y utilizó un arma larga durante el ataque. Los investigadores también encontraron otras armas y municiones dentro del vehículo en el que se desplazaba.

La empresa de transporte municipal informó que un conductor de tranvía había denunciado que el automóvil pasó junto a su unidad y que el hombre disparó contra el vehículo. El ataque rompió una de las ventanas de la cabina del conductor.

Tras el episodio, se desplegó un importante operativo de emergencia en el centro de Cracovia, con presencia de policías, ambulancias y un helicóptero de rescate médico.

La Policía indicó que el sospechoso habría actuado solo y que no existía una amenaza adicional para la población. El hombre fue detenido luego de que los efectivos respondieran a los disparos.

Investigan el móvil del ataque en Polonia

El primer ministro polaco, Donald Tusk, confirmó que estaba al tanto de la situación y señaló que las fuerzas de seguridad investigaban los antecedentes y todas las circunstancias del ataque.

Por su parte, el presidente Karol Nawrocki expresó sus condolencias a las víctimas, a las personas heridas y a sus familiares.

Cracovia es una de las principales ciudades turísticas de Polonia y recibe alrededor de 15 millones de visitantes al año.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Polonia Muertos
Notas relacionadas
Ataque transfóbico en los Bosques de Palermo: jóvenes agredieron a mujeres trans y filmaron el ataque
Imputaron a Santiago Peña y la fiscalía pidió la prisión preventiva por el caso Ueno Bank
Pedro Alliana juró como presidente de Paraguay: "Mi transparencia es innegociable"

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar