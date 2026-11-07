Netflix estrenó un nuevo drama romántico coreano y está entre las mejores películas del año

Por un lado aparecen Mi-ok y Ho-seok, interpretados por Jeon Do-yeon y Sul Kyung-gu. Se trata de un matrimonio de clase trabajadora cuya vida quedó profundamente condicionada por los despidos industriales y la pérdida de estabilidad económica.

Del otro lado están Ye-ji, interpretada por Cho Yeo-jeong, y su marido Sang-woo, encarnado por Zo In-sung. Ambos disfrutan de una posición económica privilegiada que les permite desenvolverse en un entorno donde las preocupaciones materiales no ocupan el mismo lugar que para la otra pareja.

El encuentro entre estos cuatro personajes se produce a partir de un proyecto documental impulsado por Ye-ji. La mujer busca investigar las consecuencias de la reestructuración industrial y acercarse a las experiencias de quienes sufrieron sus efectos.

Sin embargo, el acercamiento no genera una relación de igualdad. Por el contrario, establece una tensión que atraviesa toda la película: unos tienen los recursos para representar la realidad, mientras que otros deben soportar directamente sus consecuencias.

La documentalista puede acercarse a una historia de sufrimiento, registrarla y convertirla en material cinematográfico. Pero quienes protagonizan esa historia no tienen la posibilidad de abandonar sus circunstancias cuando termina la grabación.

Esa diferencia introduce una pregunta incómoda sobre los límites de la representación y sobre la responsabilidad de quienes cuentan experiencias ajenas.

Lee no construye personajes completamente buenos o malos. Tampoco convierte a los integrantes de la pareja adinerada en caricaturas de la indiferencia. Su interés está puesto en mostrar cómo las personas interpretan las necesidades de los demás desde sus propias experiencias y posibilidades.

De esta manera, las diferencias económicas dejan de ser una cuestión abstracta y comienzan a manifestarse en los vínculos, los deseos y las expectativas de cada protagonista.

El elenco principal de Un amor posible

Jeon Do-yeon

Sul Kyung-gu

Zo In-sung

Cho Yeo-jeong

Jo Yu-ri

Choi Min

Jung Seop

La pregunta que deja la película sobre el amor y las diferencias sociales

Lee Chang-dong considera que las transformaciones que experimentará la vida humana serán profundas y que, frente a esos cambios, será necesario encontrar aquello que permita sostener las relaciones y la existencia cotidiana.

Su respuesta apunta al amor entre las personas. Sin embargo, Un amor posible no presenta el amor como una fuerza capaz de solucionar todos los problemas. No elimina las diferencias económicas, no garantiza que las personas puedan comprenderse y tampoco impide que aparezcan el egoísmo, el resentimiento o la envidia.

La película propone una idea mucho más compleja: el amor puede existir incluso cuando las circunstancias sociales dificultan el acercamiento entre las personas.

Quizá su mayor desafío consista en reconocer aquello que separa a los individuos sin abandonar el intento de comprender al otro.

En esa tensión entre el deseo, la desigualdad y los vínculos personales se encuentra el núcleo de una obra que recupera las principales preocupaciones de Lee Chang-dong y las traslada a un escenario contemporáneo.

La historia de los dos matrimonios termina convirtiéndose así en una exploración de las distintas maneras de imaginar la felicidad y de las dificultades que aparecen cuando esas expectativas chocan con la realidad.

Un amor posible | Tráiler final | Netflix