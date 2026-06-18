En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
¡Atención!

Así detenían en pleno Mundial al presidente de un club: Estados Unidos exige su extradición

Impactante: el fuerte video de la detención del presidente de un club de primera en pleno Mundial. Miralo.

Banner Seguinos en google DESK
Así detenían en pleno Mundial al presidente de un club: Estados Unidos exige su extradición

La noticia cayó como una bomba en medio del Mundial 2026. Wilder Eusse Osorio, empresario y presidente del club Liberia de Costa Rica, fue detenido por las autoridades tras una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos, que lo acusa de integrar una red internacional de narcotráfico.

Leé también Desafío matemático: la cuenta que pocos logran resolver correctamente
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones. Por último, sumas y restas.

El dirigente, conocido también por los alias "El Soldado" y "El Tío", fue arrestado en San José en un operativo que involucra a la DEA y a las autoridades judiciales costarricenses. La causa está en manos del Tribunal de Distrito del Este de Texas, que emitió una orden de captura en su contra el pasado 10 de junio.

Según informó el Ministerio Público de Costa Rica, Eusse enfrenta dos cargos por conspiración para fabricar y distribuir cocaína con destino al mercado estadounidense.

La acusación sostiene que habría participado en una estructura dedicada al envío de cargamentos desde Ecuador y Colombia hacia Estados Unidos mediante rutas marítimas, terrestres y aéreas.

La caída del poderoso empresario generó conmoción en el fútbol costarricense, ya que desde 2020 presidía el club Liberia, una institución tradicional asentada en la provincia de Guanacaste. Además, posee varias estaciones de servicio de combustible y era considerado uno de los hombres fuertes de la región.

El fiscal general Carlo Díaz confirmó la gravedad de las acusaciones y reveló que la investigación es de carácter internacional.

Mientras tanto, el director del Organismo de Investigación Judicial evitó brindar más detalles debido al secreto de la causa, aunque reconoció que se trata de una operación conjunta con agencias estadounidenses.

Ahora, Eusse permanecerá detenido mientras avanza el proceso de extradición, una posibilidad que se volvió viable luego de la reforma constitucional aprobada en Costa Rica en 2025, que permite entregar a ciudadanos nacionales y naturalizados por delitos de narcotráfico y terrorismo.

La captura del dirigente ocurre en un contexto crítico para Costa Rica, país que se convirtió en uno de los principales centros logísticos utilizados por organizaciones criminales para mover cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa.

En los últimos meses, varias figuras de alto perfil fueron extraditadas, entre ellas el exministro de Seguridad Celso Gamboa y otros reconocidos presuntos narcotraficantes.

La detención de Wilder Eusse vuelve a sacudir al deporte y deja a un presidente de club enfrentando cargos que podrían derivar en una larga condena en Estados Unidos.

Embed

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Está en Netflix y tiene 6 capítulos: el fenómeno de la serie con Nicole Kidman que es tendencia
Salsa boloñesa casera: cómo hacer la receta original italiana en cinco pasos
Ni tierra ni macetas: las plantas de interior que son tendencia y pueden crecer solo en agua

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar