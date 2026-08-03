Doble terremoto en Venezuela: el Gobierno elevó a 6.125 la cifra de muertos y afirmó que hay 1.400 desaparecidos

Miles de personas siguen sin vivienda

El impacto de los terremotos no se limita a las víctimas fatales. De acuerdo con el balance oficial, 60.992 personas fueron atendidas en hospitales como consecuencia de la emergencia.

Además, 6.433 viviendas y edificios fueron considerados de “alto riesgo” para ser habitados, mientras que otros 9.866 inmuebles fueron clasificados como “viviendas restringidas”.

La situación obligó a miles de personas a abandonar sus casas. Algunas fueron trasladadas a refugios temporales y otras se alojaron en viviendas de familiares y amigos.

Cerca de 24.000 personas permanecen en campamentos tras perder sus viviendas por los terremotos. (Foto: Reuters).

En total, cerca de 24.000 damnificados permanecen actualmente en campamentos instalados en Caracas y en La Guaira.

Para hacer frente al déficit habitacional, el Parlamento venezolano aprobó el viernes una nueva ley de arrendamientos destinada a incrementar la oferta de viviendas en alquiler y facilitar el acceso a un hogar para quienes perdieron sus propiedades.

Las dudas sobre la cifra de desaparecidos

Mientras el Gobierno informa que quedan alrededor de 1.400 desaparecidos, organizaciones y familiares sostienen que el número podría ser considerablemente mayor. La iniciativa ciudadana “Desaparecidos Terremoto Venezuela” denunció que hay más de 29.000 personas cuyo paradero todavía se desconoce.

La ONG Provea, por su parte, cuestionó la información oficial y señaló que no existe “un registro público que respalde” las cifras difundidas por las autoridades.

La diferencia entre los números oficiales y las denuncias de organizaciones y familiares mantiene abierta la discusión sobre la verdadera dimensión de la tragedia.

El terremoto quedó incluido en el diálogo político

La situación de los damnificados también quedó incorporada a la agenda política venezolana. El Gobierno y un sector de la oposición iniciaron el sábado un proceso de diálogo impulsado por Estados Unidos con el objetivo de avanzar hacia una transición.

Según lo acordado, representantes de ambos sectores se reunirán esta semana en Caracas para abordar la asistencia a las víctimas de los terremotos, además de cuestiones vinculadas con la democracia y las garantías políticas.