Revelaron la delicada situación que estaría atravesando Mariana Nannis en Marbella: "Vive de..."

Qué hizo Mariana Nannis ante su delicada situación económica

Mariana Nannis estaría evaluando un giro importante en su vida personal. Así lo reveló Karina Iavícoli en Infama (América TV), donde compartió un dato que abrió especulaciones sobre un posible traslado de la mediática a Italia. Según la periodista, Nannis habría mostrado interés en una propuesta inmobiliaria en la región de Puglia.

El tema surgió cuando Iavícoli contó al aire que había encontrado el perfil de Maxi Manso, un argentino radicado en Italia que asesora a quienes buscan comprar y remodelar propiedades en esa zona. "Vieron que ahora está como de moda, y está buenísimo, si vos querés comprarte una casa en algún lugar del mundo, están esas historias de que por cinco euros me compro una casa y la tenés que refaccionar e irte a vivir al lugar", explicó en el ciclo conducido por Marcela Tauro.

Luego, la panelista relató cómo llegó a una interacción que la sorprendió y que vinculó directamente con Nannis. "Hay un argentino, viste cuando vos buscás, a mí me gusta mucho ver remodelaciones de casa de acá, de afuera, y el algoritmo te va llevando. Se llama Maxi Manso, le escribí, no me contestó. Argentino, abogado, y en la zona de la Puglia, en Italia, el lugar soñado, si los hay, él, cerca de Lecce, compró una casa y la hizo nueva, espectacular. Entonces me pongo a ver los comentarios de la gente. Él es mentor también. O sea, si nosotros quisiésemos ir a Lecce, comprar una casa, remodelarla, deberíamos asesorarnos con él. Y leo un mensaje de alguien que le pide la mentoría, ¿y quién le escribió? Porque yo lo que interpreto es que, como ella ya tiene algunas situaciones en el lugar donde estaba viviendo, tal vez se quiera ir a vivir ahí: Mariana Nannis", reveló.

La periodista agregó que revisó nuevamente la publicación y el comentario ya no estaba disponible. "Volví a rechequear, y me parece que ella borró el mensaje. Por suerte yo rápidamente había sacado la foto". Ante esa posibilidad, Tauro intervino: "Porque ya debe tener la mentoría".

Por ahora, no hay confirmación oficial de que Nannis planee mudarse o invertir en Italia. Sin embargo, Iavícoli dejó abierta la puerta a ambas opciones: "Tal vez los planes de Mariana Nannis son irse de Marbella a Lecce, o quiere invertir", señaló.

La versión cobra relevancia porque meses atrás, en Sálvese quien pueda (América TV), se había mencionado una supuesta situación económica complicada de Nannis y hasta un presunto trabajo en una parrilla de Marbella.