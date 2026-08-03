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La explosiva teoría de Ángel de Brito sobre el verdadero vínculo entre Maxi López y Wanda Nara

Ángel de Brito analizó el presente de la relación entre Maxi López y Wanda Nara y lanzó una teoría que sorprendió a todos.

3 ago 2026, 20:02
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angel de brito y wanda nara y maxi lopez
angel de brito y wanda nara y maxi lopez

La relación entre Wanda Nara y Maxi López dio un giro inesperado en el último tiempo. Después de años marcados por los conflictos y los cruces públicos, hoy ambos muestran una convivencia mucho más armoniosa, al punto de compartir momentos familiares y hasta proyectos laborales. Sin embargo, no todos creen que esa buena sintonía sea completamente genuina.

Quien puso en duda el vínculo fue Ángel de Brito. En BondiLive, el conductor analizó el cambio de imagen que experimentó el exfutbolista y lanzó una llamativa teoría sobre sus verdaderos sentimientos hacia su expareja.

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"Es increíble cómo se reconvirtió Maxi López porque era el tipo más odiado del país gracias a Wanda que lo defenestraba y ahora son íntimos amigos, hasta hacen publicidades", expresó el periodista. Acto seguido, sorprendió con una frase que no pasó inadvertida: "Para mí, él la odia en secreto a ella".

Las declaraciones llegaron el mismo día en que Maxi López compartió en sus redes sociales una postal junto a Wanda y sus hijos durante una jornada de trámites en Milán. La imagen reforzó la idea de una relación cordial entre ambos, aunque llamó la atención que la conductora no apareciera especialmente favorecida en la foto, un detalle que algunos interpretaron como una simple broma y otros como una posible indirecta.

Lo cierto es que la percepción pública sobre Maxi cambió considerablemente en los últimos meses. Su participación en MasterChef Celebrity ayudó a mostrar una faceta distinta de su personalidad y terminó acercándolo al público.

Qué dijo Elba Marcovecchio sobre Wanda Nara tras el nuevo reclamo contra Mauro Icardi

La batalla judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a sumar tensión. En las últimas horas, se conoció en DDM (América TV) que Ana Rosenfeld buscará impedir que el futbolista salga del país hasta que salde por completo la deuda de la cuota alimentaria de sus hijas. Pero la defensa del delantero no tardó en responder: Elba Marcovecchio salió al cruce con fuertes declaraciones.

Aunque Icardi había regularizado en julio parte de las sumas reclamadas por la Justicia, el periodista Martín Candalaft detalló que aún resta el pago correspondiente a abril y mayo. Según explicó, “por abril y mayo” debería abonar 60 mil dólares, pero “debido a un incumplimiento” se aplicaría una multa del 50 por cientp, elevando el total a “90 mil dólares”. En paralelo, Guido Záffora aseguró que, de acuerdo con Rosenfeld, “Mauro no puede salir del país por el pedido de la semana pasada hasta nueva orden”.

Ante esas versiones, Marcovecchio desestimó por completo la postura del entorno de Wanda. “Estoy escuchando una sarta de pavadas”, lanzó durante una entrevista en vivo, dejando clara su molestia.

La abogada también cuestionó la actuación judicial respecto al presunto robo de la documentación de las hijas del matrimonio. “Hizo una presentación en Argentina sin documentación ni jurisdicción y recién ocho días después del robo, o lo que haya pasado, porque no acreditó nada en el expediente de acá, lo comenzó en Milán... Porque tanto las nenas como la documentación son italianas”, explicó.

En esa línea, justificó por qué, según su versión, Icardi no avanzó con determinadas firmas vinculadas al expediente. “Mauro no firmaba por coherencia con el reclamo de restitución internacional a Turquía”, sostuvo.

Para Marcovecchio, el hecho de que las menores hayan nacido en Italia vuelve improcedente la resolución dictada por la Justicia argentina. En ese sentido, afirmó que el fallo “es inconstitucional y sin fundamento jurídico”.

Por tal motivo, adelantó que apelará la medida impulsada por Wanda y confió en que el tribunal revisor modifique la decisión. “Tengo mis serias dudas que la Cámara confirme semejante disparate”, remarcó.

Finalmente, la letrada rechazó el cálculo de la deuda alimentaria. “Lo de los 90 mil dólares es absurdo”, dijo al referirse al monto reclamado por dos meses de cuota, y recordó que actualmente Icardi se encuentra sin club.

     

 

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