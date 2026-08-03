La explosiva teoría de Ángel de Brito sobre el verdadero vínculo entre Maxi López y Wanda Nara

Lo cierto es que la percepción pública sobre Maxi cambió considerablemente en los últimos meses. Su participación en MasterChef Celebrity ayudó a mostrar una faceta distinta de su personalidad y terminó acercándolo al público.

Qué dijo Elba Marcovecchio sobre Wanda Nara tras el nuevo reclamo contra Mauro Icardi

La batalla judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a sumar tensión. En las últimas horas, se conoció en DDM (América TV) que Ana Rosenfeld buscará impedir que el futbolista salga del país hasta que salde por completo la deuda de la cuota alimentaria de sus hijas. Pero la defensa del delantero no tardó en responder: Elba Marcovecchio salió al cruce con fuertes declaraciones.

Aunque Icardi había regularizado en julio parte de las sumas reclamadas por la Justicia, el periodista Martín Candalaft detalló que aún resta el pago correspondiente a abril y mayo. Según explicó, “por abril y mayo” debería abonar 60 mil dólares, pero “debido a un incumplimiento” se aplicaría una multa del 50 por cientp, elevando el total a “90 mil dólares”. En paralelo, Guido Záffora aseguró que, de acuerdo con Rosenfeld, “Mauro no puede salir del país por el pedido de la semana pasada hasta nueva orden”.

Ante esas versiones, Marcovecchio desestimó por completo la postura del entorno de Wanda. “Estoy escuchando una sarta de pavadas”, lanzó durante una entrevista en vivo, dejando clara su molestia.

La abogada también cuestionó la actuación judicial respecto al presunto robo de la documentación de las hijas del matrimonio. “Hizo una presentación en Argentina sin documentación ni jurisdicción y recién ocho días después del robo, o lo que haya pasado, porque no acreditó nada en el expediente de acá, lo comenzó en Milán... Porque tanto las nenas como la documentación son italianas”, explicó.

En esa línea, justificó por qué, según su versión, Icardi no avanzó con determinadas firmas vinculadas al expediente. “Mauro no firmaba por coherencia con el reclamo de restitución internacional a Turquía”, sostuvo.

Para Marcovecchio, el hecho de que las menores hayan nacido en Italia vuelve improcedente la resolución dictada por la Justicia argentina. En ese sentido, afirmó que el fallo “es inconstitucional y sin fundamento jurídico”.

Por tal motivo, adelantó que apelará la medida impulsada por Wanda y confió en que el tribunal revisor modifique la decisión. “Tengo mis serias dudas que la Cámara confirme semejante disparate”, remarcó.

Finalmente, la letrada rechazó el cálculo de la deuda alimentaria. “Lo de los 90 mil dólares es absurdo”, dijo al referirse al monto reclamado por dos meses de cuota, y recordó que actualmente Icardi se encuentra sin club.