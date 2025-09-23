En vivo Radio La Red
Julian Weich
Así vive hoy Momo, el hijo de hippie de 31 años de Julián Weich

Así vive hoy Momo, el hijo de 31 años de Julián Weich, que se construyó su propia casa de barro en Córdoba. Miralo.

Así vive hoy Momo, el hijo de hippie de 31 años de Julián Weich

Lo que para muchos sería una locura, para Jerónimo “Momo” Weich se transformó en su estilo de vida. El hijo del reconocido conductor de televisión abandonó el confort de la ciudad, la rutina de oficina y hasta el rugby, para perderse primero por el mundo como mochilero y terminar levantando su propio hogar en las sierras de Córdoba, construido con barro, madera reciclada y mucho ingenio.

Sí, leíste bien: mientras su padre brillaba en la pantalla chica, Momo se transformaba en un “hijo hippie” y hoy sorprende con una vida donde los lujos materiales quedaron atrás, reemplazados por mates, comunidad y sustentabilidad.

A los 19 años, Jerónimo decidió pegar un portazo. Dejó atrás sus estudios de cine, el rugby y hasta un trabajo en la empresa de su papá. En lugar de seguir el camino “seguro”, eligió perderse en rutas desconocidas, viajando por distintos países, viviendo en la calle cuando había que hacerlo y encontrando refugio en comunidades alternativas.

Ese recorrido lo llevó a descubrir lo que hoy es su gran proyecto de vida: la bioconstrucción y la permacultura. Julián viajó hasta Córdoba para ver con sus propios ojos cómo vivía su hijo. Lo que encontró fue un verdadero shock: una casa hecha por las manos de Momo, con muebles de madera reciclada y rodeada de un entorno natural que parecía sacado de un documental.

Padre e hijo compartieron mates, charlas y un fin de semana que el conductor calificó como “hermoso”. “Lo que él hace es una elección, no una necesidad. No es hippie, es sustentable”, explicó emocionado, aunque reconociendo que ese estilo de vida lo desafía como padre.

Mientras algunos lo señalan como “el hijo hippie de Julián Weich”, él lo deja en claro: prefiere definirse como “happy”. Y es que su proyecto actual está lejos de ser un capricho juvenil. Momo forma parte de una comunidad que busca crear un santuario de agua y producir alimentos de manera agroecológica, aplicando técnicas de permacultura que llaman la atención incluso de especialistas.

El contraste no podría ser mayor: mientras Julián Weich sigue ligado al mundo de la televisión y la ciudad, su hijo eligió el barro, el trabajo con las manos y la conexión con la naturaleza. Y aunque muchos lo miran con curiosidad, otros lo ven como un ejemplo de que otra forma de vivir es posible.

