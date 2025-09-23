Maxi López confirmó lo peor sobre su hijo Valentino de 16 años: se viene una complicada operación

Si bien en las últimas semanas se hablaba de su posible incorporación a MasterChef Celebrity, el propio Maxi se encargó de despejar cualquier duda: “Hoy mi prioridad es Valentino. La operación es lo más importante. Lo demás puede esperar”, sentenció.

El exdelantero dejó en claro que la relación con Wanda está en un momento de calma. “Con Wanda hablo todos los días, pero de los chicos, no de trabajo. Ahora quiero enfocarme en estar con ellos y acompañar esta operación que nos tiene muy preocupados”, agregó.

Aunque mantiene su estilo reservado, trascendió que Wanda también sigue de cerca la recuperación de su hijo mayor, mientras enfrenta rumores de un nuevo romance con Martín Migueles. Maxi, por su parte, fue categórico: “En la vida personal de ella no me meto. Somos un equipo para que los chicos estén bien, y eso es lo único que importa”.

López sorprendió con una confesión sobre su relación con la mediática: “Hoy es una seda. Vamos a aprovechar eso. Fueron años muy difíciles, pero ahora estamos tranquilos por los chicos”.

El mensaje es claro: la operación de Valentino no solo pondrá a prueba su fortaleza física, sino también la unidad de toda una familia que, después de tanto escándalo, vuelve a reunirse por lo verdaderamente esencial.