En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Maxi López
Wanda Nara
Preocupación

Maxi López confirmó lo peor sobre su hijo Valentino de 16 años: se viene una complicada operación

Maxi López contó lo que nadie quería oír: su hijo Valentino, de 16 años, tiene un problema complicado de salud y deberá ser operado. Enterate.

Maxi López confirmó lo peor sobre su hijo Valentino de 16 años: se viene una complicada operación

El exfutbolista Maxi López volvió al país con el corazón en la mano. Y no fue por cuestiones laborales ni por un reality televisivo: lo que lo trajo de regreso fue la salud de su hijo mayor, Valentino, de apenas 16 años, quien sufrió una grave lesión jugando en las inferiores de River Plate y deberá pasar por el quirófano.

Leé también Maxi López aclaró su situación por MasterChef y contó cómo se arregló con Wanda Nara tras años de peleas
Maxi López aclaró su situación por MasterChef y contó cómo se arregló con Wanda Nara tras años de peleas

El deportista fue interceptado en Ezeiza por las cámaras del programa Puro Show (El Trece), donde no pudo ocultar la angustia que atraviesa. “Vengo porque el mayor de mis hijos tuvo una lesión importante. Estoy acá para organizar la cirugía, hablar con el doctor y visitar a los chicos”, confesó con el gesto serio, dejando en claro que todo lo demás pasa a segundo plano.

Valentino, hijo mayor de su relación con Wanda Nara, carga hoy con el peso de una noticia que golpea fuerte: una operación complicada que definirá su futuro futbolístico y, sobre todo, su bienestar físico. El joven, que sueña con seguir los pasos su padre en el deporte, deberá enfrentarse a un momento crítico en su corta vida.

image

Si bien en las últimas semanas se hablaba de su posible incorporación a MasterChef Celebrity, el propio Maxi se encargó de despejar cualquier duda: “Hoy mi prioridad es Valentino. La operación es lo más importante. Lo demás puede esperar”, sentenció.

El exdelantero dejó en claro que la relación con Wanda está en un momento de calma. “Con Wanda hablo todos los días, pero de los chicos, no de trabajo. Ahora quiero enfocarme en estar con ellos y acompañar esta operación que nos tiene muy preocupados”, agregó.

Aunque mantiene su estilo reservado, trascendió que Wanda también sigue de cerca la recuperación de su hijo mayor, mientras enfrenta rumores de un nuevo romance con Martín Migueles. Maxi, por su parte, fue categórico: “En la vida personal de ella no me meto. Somos un equipo para que los chicos estén bien, y eso es lo único que importa”.

López sorprendió con una confesión sobre su relación con la mediática: “Hoy es una seda. Vamos a aprovechar eso. Fueron años muy difíciles, pero ahora estamos tranquilos por los chicos”.

El mensaje es claro: la operación de Valentino no solo pondrá a prueba su fortaleza física, sino también la unidad de toda una familia que, después de tanto escándalo, vuelve a reunirse por lo verdaderamente esencial.

image
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Maxi López Wanda Nara Valentino López
Notas relacionadas
Maxi López protagonizó un emotivo reencuentro con sus hijos antes de las grabaciones en MasterChef Celebrity
El escándalo en Suiza que pone en peligro la participación de Maxi López a MasterChef
La tierna forma en la que Daniela Christiansson y Maxi López anunciaron el sexo de su bebé

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar