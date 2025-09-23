Milei se reunió con Trump y hay expectativas por el anuncio de ayuda financiera de Estados Unidos

“El muy respetado presidente de Argentina ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo argentino, avanzando a una velocidad récord en todos los ámbitos. Heredó un 'desastre total' con una inflación horrible causada por el anterior presidente radical de izquierda (muy parecido al corrupto Joe Biden, el PEOR presidente de la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto", sostuvo el presidente de Estados Unidos.

Y remató en su cuenta de Truth Social: “Hemos tenido una relación extraordinaria con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que nuestros dos países puedan continuar por su increíble camino hacia el éxito. Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y cuenta con mi apoyo total y absoluto para su reelección como presidente. ¡Nunca les defraudará!}“.

Según confirmaron fuentes oficiales a A24.com, Milei finalmente no asistió a la cumbre de las Naciones Unidas mientras hablaba Trump, como anfitrión del encuentro. Tras arribar a Nueva York a las 7 de la mañana, se hospedó en el hotel junto a la comitiva argentina y directamente se trasladó pasadas las 12:30 a la sede de la ONU para la reunión bilateral.

Cumbre Milei Trump en la ONu. Foto Presidencia

El formato del encuentro entre Milei y Trump se conoce como “Presidente más tres”, por los funcionarios que acompañan a cada mandatario.

Del lado argentino participaron, junto a Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria General de Presidencia, Karina Milei; y el canciller Gerardo Werthein.

El Presidente Javier Milei y su comitiva mantuvo una reunión bilateral con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York.

Junto a Trump asistieron el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Estado, Marco Rubio; y otro funcionario del que faltaba confirmación.

Desde la Casa Rosada le bajaron las expectativas a un anuncio concreto, mientras se esperaban definiciones del secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent, que anticipó ayudar a la Argentina.

Entre la mesa de negociaciones, el funcionario de Trump había mencionado opciones como un swap, compra directa de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses para lo cual puso a disposición el Fondo de Estabilización Cambiaria para evitar que la crisis en los mercados condicione al programa económico del Gobierno.

“La Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Departamento del Tesoro está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a la Argentina”, señaló el funcionario, en un anuncio sorpresivo que generó un impacto positivo en los mercados. Milei y Caputo le agradecieron por el apoyo.

El gobierno de Trump considera a Milei uno de sus aliados estratégicos en la región, y la buena sintonía entre ambos presidentes apuntala las expectativas de la Casa Rosada para obtener un respaldo contundente en la reunión de este martes.

Respecto a la posible ayuda financiera del Tesoro, Bessent había anticipado el lunes que “más detalles estarán disponibles poco después de la reunión” con Milei en Manhattan.

También expresó a periodistas que cualquier medida de Estados Unidos para ayudar a estabilizar la moneda argentina sería “grande y contundente”, y que Washington no impondría ninguna nueva condición o exigencia.

Aunque no hay confirmación oficial, Milei podría reunirse por la tarde con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien ayer celebró el respaldo de Estados Unidos a la Argentina.