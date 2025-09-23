Qué tuvo que ver La Tía Sebi con el robo y recuperación de los celulares de Pampita

Con sinceridad absoluta, explicó que esos archivos eran imposibles de recuperar por otras vías: “Eran teléfonos muy viejos. No hubo manera de recuperarlos desde la nube porque me habían hackeado al mail, era imposible entrar. Sacaba foto a la pantalla con el celular cuando quería subir algo”.
El periodista conocido como La Tía Sebi fue el inesperado puente en esta historia. “Sin duda de las situaciones más random de mi vida”, dijo al relatar cómo terminó involucrado.
Todo comenzó cuando su novio lo llamó para contarle que alguien —amigo de un amigo de un amigo— decía tener los celulares de Pampita. Este hombre, mientras trabajaba de chofer, se topó con una caja en la calle, en una zona humilde. Dentro encontró documentos y teléfonos que pertenecían a la modelo.
Sebi no dudó en contactarse con su colega Lizardo Ponce, quien se encargó de darle la noticia a Pampita. Al principio, la conductora dudó, pero cuando le confirmaron que esos eran sus teléfonos, la emoción fue inmediata.
“Era imposible ponerle precio a lo que contenían”, confesó Pampita. Y así, lo que había comenzado como una pesadilla terminó en un acto de esperanza y humanidad que emocionó a todo el país.
En la transmisión en vivo de Rumis, Pampita agradeció con lágrimas en los ojos. El propio Sebi confesó: “Yo casi que me voy a las lágrimas mal. Fue un momento super emocionante. Sin duda no estaba en mis predicciones del día ayudar a Pampita a recuperar su celular, pero nos puso muy feliz que alguien pueda recuperar algo con tanto valor emocional”.