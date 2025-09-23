La contundente reacción de Amancio, el hijo de China Suárez y Benjamín Vicuña, al regresar al colegio en Argentina

Así las cosas, lo cierto es que durante el fin de semana la China trajo al país a Magnolia y Amancio para que pasen el tiempo correspondiente con el padre. Y en medio de esta más que tirante situación fue que este martes se supo el desgarrador comentario del pequeño Amancio al retomar las clases en el jardín argentino.

“Ayer los chicos fueron a la escuela en Argentina, y el nene, cuando arranca su clase, le dijo a su seño ‘¡por fin!’”, confió Pampito en Puro Show (El Trece), al tiempo que detalló: “‘¿Por qué?’, le preguntó la seño. ‘Por fin me hablan en mi idioma’, dijo el chico con sus palabras“.

Fue allí que el periodista explicó que “en Turquía le hablaban todo el tiempo en inglés. (...) Amancio es muy chiquito y lo que dijo sorprendió”, concluyó el conductor dejando entrever que no resulta nada sencillo cambiarle a los pequeños su rutina, tal como viene reclamando su mamá Benjamín Vicuña.

Cuál es la ofensiva legal que Benjamín Vicuña planea contra la China Suárez en medio de escándalo familiar

Después de varias semanas de rumores y trascendidos, Eugenia “la China” Suárez terminó confirmando lo que hasta ahora se comentaba en voz baja: no solo Rufina comenzó el colegio en Turquía, sino que también inscribió allí a Magnolia y a Amancio. La decisión habría generado un fuerte malestar en su ex, Benjamín Vicuña, ya que según lo acordado entre sus abogados, los hijos de ambos debían continuar con su escolaridad en la Argentina.

El actor chileno se mostró sorprendido y dolido al enterarse, según sus propias palabras, a través de las redes sociales de que sus tres hijos estaban asistiendo a clases en Estambul. Como era previsible, la respuesta de la actriz no tardó en llegar y sostuvo que Vicuña habla diariamente con los chicos, por lo que no podía desconocer la situación.

Consultado por LAM (América TV), Vicuña expresó su enojo y calificó la situación como “muy injusta para todos”. Además, explicó: “Es un tema que intenté resolver con mi abogado. No recibimos notificación alguna. Lo cierto es que se alteró la rutina de los chicos. Yo los llamo cada mañana a las 7, y comencé a notar cambios. No soy ingenuo, lo advertí, pero mis hijos quedaron en un lugar incómodo”.

El intérprete agregó: “No voy a presionarlos con preguntas ni a ponerlos en un lugar de estrés. Por eso pedí que los abogados intervinieran como adultos responsables. Sin embargo, no hubo respuesta en más de una semana y se llegó a este escenario, que es muy desagradable”.

Tras estas declaraciones, este martes el periodista Luis Bremer contó en Desayuno Americano (América TV) que, de manera extraoficial, le confiaron que Vicuña analiza la posibilidad de solicitar la restitución internacional de sus hijos.

De manera similar a lo que intenta Mauro Icardi para trasladar a sus hijas a Estambul, el chileno estudia junto a su letrado hacer el mismo pedido, pero a la inversa. “Él no se opone a que viajen ni a que compartan tiempo con la madre, pero quiere que su lugar de residencia principal sea la Argentina”, explicó Bremer.

Cabe aclarar que el pedido de restitución internacional no se relaciona con la custodia, sino con determinar cuál es el centro de vida de los menores. Una historia que, sin dudas, continuará.