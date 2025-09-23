En vivo Radio La Red
Donald Trump: "Milei tiene mi respaldo completo para la reelección"

El presidente Donald Trump recibió como estaba previsto al mandatario argentino. Antes publicó un claro mensaje de apoyo a Javier Milei en su encuentro en Nueva York.

La Reunión en Naciones Unidas de Trump con Javier Milei.(Foto Presidencia)

mensaje de Trump

En un posteo en su red Truth Social, Trump dijo: “El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord".

Trump acotó: "Heredó un 'desastre total' con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical (al igual que el torcido Joe Biden, el PEOR presidente de la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto”.

Trump: "Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente histórico y poderoso"

Sobre el mandatario libertario señaló: “El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”

El respaldo de Trump hacia Milei es completo, habla sobre una comparación entre ambos presidentes con las gestiones previas (Biden en EE.UU. y Alberto Fernández en la Argentina).

"Heredó un 'desastre total´ con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical (al igual que el torcido Joe Biden, el PEOR presidente de la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto, remarcó el titular de la Casa Blanca.

Luego, avanzó en la ratificación de la situación favorable para la Argentina que se tiene en Washington. Tras el mensaje del titular del Tesoro, que trajo tranquilidad al mercado financiero y el dólar, Trump habló de una relación perdurable en el tiempo.

El presidente Milei, con su hermana Karina (Secretaria General de la Presidencia), el canciller Werthein,&nbsp;

Hemos tenido una tremenda relación con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al Presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que nuestros dos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito. Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente".

Y terminó con una frase muy recordada por los argentinos: "¡nunca los defraudará!”

