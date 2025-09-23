¿Por qué se le dice "rata" a alguien tacaño?

Otro término despectivo que deriva de este animal es "ratero". En la jerga popular, “rata” y “ratero” comparten un vínculo simbólico, aunque sus significados difieren: la primera se aplica a quien es tacaño o avaro, que retiene lo propio sin gastar ni compartir, mientras que la segunda describe a quien toma lo que no le pertenece. Ambos términos se perciben como insultos y se sienten familiares por la conexión con la rata, pero la diferencia clave es que el tacaño retiene y el ratero se apropia de lo ajeno, lo que ayuda a entender la metáfora sin confundir los significados.
En distintos países de habla hispana como Argentina, México y España, “rata” pasó de ser una simple comparación con el animal a convertirse en sinónimo de tacañería o mezquindad.
Otras expresiones para describir a los tacaños
El lenguaje popular ha creado múltiples metáforas para caracterizar la tacañería:
-
Codo: refiere a quienes “aprietan el codo” para no gastar.
-
Agarrado: describe a quienes se aferran a sus pertenencias.
-
Miserable: enfatiza la negativa a compartir con un uso más formal o literario.
-
Avaro: un término clásico y más serio presente en literatura y textos históricos.
Cada término refleja cómo la creatividad lingüística transforma observaciones cotidianas en formas de describir la conducta humana.
Historia y curiosidades
-
En la literatura del Siglo XIX, personajes denominados “ratas” fueron frecuentemente caracterizados por su codicia y tacañería, consolidando la metáfora.
-
Diversos refranes y dichos populares utilizaron la imagen de la rata para ilustrar la acumulación excesiva o la mezquindad, como “Más rata que un coleccionista de monedas”.
-
Se ha observado que las metáforas de animales facilitan la comprensión de conductas humanas, lo que explica la abundancia de expresiones como “burro” para alguien torpe o “zorro” para alguien astuto.