¿Por qué se le dice "rata" a alguien tacaño?

Otro término despectivo que deriva de este animal es "ratero". En la jerga popular, “rata” y “ratero” comparten un vínculo simbólico, aunque sus significados difieren: la primera se aplica a quien es tacaño o avaro, que retiene lo propio sin gastar ni compartir, mientras que la segunda describe a quien toma lo que no le pertenece. Ambos términos se perciben como insultos y se sienten familiares por la conexión con la rata, pero la diferencia clave es que el tacaño retiene y el ratero se apropia de lo ajeno, lo que ayuda a entender la metáfora sin confundir los significados.

En distintos países de habla hispana como Argentina, México y España, “rata” pasó de ser una simple comparación con el animal a convertirse en sinónimo de tacañería o mezquindad.

Otras expresiones para describir a los tacaños

tacaño

El lenguaje popular ha creado múltiples metáforas para caracterizar la tacañería:

Codo : refiere a quienes “aprietan el codo” para no gastar.

Agarrado : describe a quienes se aferran a sus pertenencias.

Miserable : enfatiza la negativa a compartir con un uso más formal o literario.

Avaro: un término clásico y más serio presente en literatura y textos históricos.

Cada término refleja cómo la creatividad lingüística transforma observaciones cotidianas en formas de describir la conducta humana.

Historia y curiosidades