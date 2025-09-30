En vivo Radio La Red
Astrología 1 de octubre: los 5 signos que arrancan el mes con bendiciones y buena fortuna

El inicio de octubre llega con energía renovada para el amor, el dinero y el trabajo. Cinco signos del zodíaco serán los grandes favorecidos por los astros y podrían vivir un cambio de suerte inesperado.

El 1 de octubre no es un día cualquiera: los astrólogos aseguran que es el portal de apertura de nuevos ciclos, donde la energía de la Luna creciente, el impulso de Mercurio directo y el tránsito de Venus favorecen los inicios. Este cambio de vibración beneficia a todos los signos, pero cinco de ellos sentirán con mayor fuerza un aire de renovación en el amor, el dinero y el trabajo.

Los astrólogos destacan que los primeros días de octubre son claves para sembrar intenciones y proyectar metas. Según explican, “es un mes que trae oportunidades inesperadas, pero hay que estar listos para aprovecharlas”.

signos

Los 5 signos más favorecidos en el mes de octubre 2025

1. Aries: decisiones firmes y éxito profesional

Aries inicia el mes con una claridad mental notable. La Luna creciente ilumina su área laboral, lo que le permite tomar decisiones clave para su futuro. Es un buen momento para cerrar acuerdos, asumir nuevos retos y liderar proyectos.

2. Tauro: aumento de ingresos y estabilidad económica

El tránsito de Venus favorece a Tauro, que verá mejoras en su economía y nuevas fuentes de ingresos. Es ideal para renegociar salarios, cobrar deudas pendientes o iniciar emprendimientos personales.

3. Leo: renacer en el amor y reconciliaciones

Para Leo, el inicio de octubre llega con el corazón abierto. Los astros lo impulsan a sanar viejas heridas y a reconciliarse con personas importantes. Quienes están solteros pueden conocer a alguien especial en encuentros inesperados.

signos 1

4. Libra: avances académicos y vínculos más sólidos

Libra se encuentra en su temporada solar, lo que le da un brillo especial. Este mes favorece los estudios, los viajes cortos y el fortalecimiento de relaciones sociales y laborales.

5. Sagitario: oportunidades laborales y viajes

Sagitario recibe un impulso directo en el área profesional. Podrían surgir ofertas de empleo, ascensos o propuestas para trabajar en el extranjero. Además, es un buen momento para iniciar capacitaciones.

signos 2

Claves para potenciar la buena suerte en octubre 2025

Los astrólogos recomiendan aprovechar el primer día del mes para realizar prácticas simples:

  • Hacer una lista de intenciones para octubre.

  • Encender una vela blanca para atraer claridad y protección.

  • Visualizar los objetivos cumplidos antes de dormir.

El 1 de octubre es una fecha ideal para dejar atrás los miedos y tomar decisiones valientes. Si tu signo está en esta lista, preparate para aprovechar un mes que promete transformaciones profundas.

