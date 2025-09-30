Triple crimen de Florencio Varela: Patricia Bullrich afirmó que capturaron a Ozorio en Perú

matías ozorio

"Después del horror para nosotros poder colaborar con la segunda detención", elogió sobre el trabajo de la cartera, en relación a su participación en la detención de Sotacuro, y ahora, de Ozorio. La ministra reclamó que "no quede ninguno" de los responsables "impunes" pero aclaró que "nosotros no participamos de la investigación, que es de la provincia de Buenos Aires y está bien".

"Esta parece ser una organización no grande, no conocida. Yo digo que no estaba en el radar porque la Gendarmería estuvo hasta febrero en la 11-14 y nunca escucharon a hablar de él y estaban todos detenidos", evaluó sobre el grupo implicado en los crímenes, que tiene como presunto líder a "Pequeño J".

"Ahora vamos por el Pequeño J, totalmente", prometió la ministra y manifestó que el presunto autor intelectual de los crímenes "tiene una serie de documentos falsos". "Con el que se presenta no es el real, saca un pasaporte que no sabemos si es verdadero o falso. Hay una serie de preguntas" alrededor de su figura, reconoció Bullrich.

Así detuvieron a Ozorio en Perú