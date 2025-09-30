En vivo Radio La Red
Actualidad
Trenes
Buenos Aires
Transporte público

Suspendieron los trenes de larga distancia desde Buenos Aires a Córdoba y a Tucumán

Lo anunció la operadora Nuevo Central Argentina (NCA) y el objetivo es realizar tareas de supervisión en el tendido de vías. La Fraternidad advirtió que podría tratarse de un cierre definitivo de los ramales.

Los trenes de larga distancia que unen Buenos Aires con Córdoba y Tucumán quedaron suspendidos desde este martes. La medida afecta a dos corredores clave y se mantendrá, al menos, hasta el 5 de octubre, seúgn lo anunció la operadora Nuevo Central Argentina (NCA).

Por segundo día, los trenes circulan a 30 km/h: hay demoras en el servicio

La decisión fue tomada tras un incidente cerca de Santiago del Estero, donde se registró un descalce en las vías. Ante el riesgo, las autoridades solicitaron revisar el estado de la traza ferroviaria en los tramos que conectan con ambas provincias.

La línea por donde circulan los trenes está bajo concesión de la empresa Nuevo Central Argentino (NCA), responsable del mantenimiento y operación de las vías.

Reclamo del gremio La Fraternidad

El gremio La Fraternidad, que representa a los trabajadores ferroviarios, emitió un comunicado donde se desligó de la suspensión y volvió a cuestionar el manejo de los bienes de Ferrocarriles Argentinos y el futuro del transporte ferroviario.

La organización sindical criticó la venta de propiedades ferroviarias para “proyectos personales” y aseguró que los ferrocarriles no son deficitarios, defendiendo la posibilidad de recuperar infraestructura en desuso y material rodante para reactivar los servicios.

Captura

Cabe recordar que la semana pasada el gremio había realizado medidas de fuerza que incluyeron reducir la velocidad de los trenes a 30 km/h en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Pasajes y devoluciones

Los pasajeros que ya habían comprado boletos para Córdoba o Tucumán fueron notificados de la suspensión y podrán solicitar la devolución total del dinero abonado.

El objetivo de la suspensión es garantizar la seguridad de los viajeros mientras se realiza la revisión técnica de las vías. Se espera que el servicio se normalice a partir del 5 de octubre, aunque las autoridades aclararon que dependerá del avance de las inspecciones.

