La foto inédita de Silvestre Valenzuela, el hijo de 17 años de Juanita Viale, que soprendió a todos

Juana, que siempre se muestra celosa de la intimidad de sus hijos, no ocultó su orgullo por la participación de Silvestre: fue una noche especial, de celebración y también de presentación oficial en sociedad.

Para su primera gran aparición pública, Silvestre eligió un outfit juvenil y sofisticado que le valió elogios inmediatos. Su estilo clásico, combinado con un porte natural frente a las cámaras, lo destacó como una de las promesas de la nueva generación de herederos del espectáculo argentino.

Fruto de la relación entre Juana y Gonzalo Valenzuela, Silvestre ha mantenido hasta ahora un perfil bajo. Sin embargo, hace un tiempo su padre reveló que el adolescente convive con epilepsia, una condición que enfrenta con entereza.

image

“Silvestre es un luchador y tiene una sensibilidad única”, había declarado Valenzuela en una entrevista reciente. Su aparición en los Martín Fierro no solo mostró su faceta más pública, sino también la fortaleza de una familia que lo acompaña en cada paso.

Además. Fernanda Iglesias publicó una foto exclusiva de su perfil de Instagram, que tiene cerrado, en el que se lo ve con un look muy excéntrico con varias fusiones urbanas, demostrando ser un poco fashionista. Se pueden ver también claritos en su cabello, peinado a lo "despeinado". Cada detalle cuidado de su look demuestra que este joven no deja ningún detalle al azar.