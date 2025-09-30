La emotiva reacción de Thiago Medina en terapia al ver a sus gemelas

Y finalizó: "Seguimos pidiendo por su evolución y agradecemos a diario a todos los que lo están cuidando y acompañando".

¿Hay una interna feroz en la familia de Thiago Medina?

Thiago Medina continúa peleando tras el grave accidente que sufrió el 12 de septiembre y que lo dejó internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. La buena noticia es que en los últimos días reaccionó a estímulos, abrió los ojos y mostró señales de conciencia frente a sus seres queridos, Daniela Celis, su ex pareja, y su hermana Camila Deniz.

Mientras la recuperación de Thiago avanza lentamente, desde su entorno familiar surgió un hecho inesperado. Este martes, Camila utilizó su cuenta de Instagram para compartir un parte sobre la salud de su hermano, aunque la historia que subió después fue la que realmente llamó la atención y encendió las alarmas.

La hermana del ex Gran Hermano publicó una foto de Romina Uhrig acompañada de una frase cargada de tensión hacia los suyos. Camilota expresó el cariño y la cercanía que siente por la ex participante de GH y dejó en claro las tensiones que atraviesa en este momento: “La siento más familiar a ella que a mi propia familia”, escribió con un dejo amargo.

La publicación de Camila expuso un malestar que hasta ahora se mantenía en silencio y abrió la puerta a especulaciones sobre posibles conflictos dentro de la familia de Thiago. Aunque no dio más explicaciones, sus palabras no pasaron inadvertidas y dejaron la sensación de un distanciamiento justo en el momento más delicado para el joven.

¿Cuántos años tiene Thiago Medina?

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, tiene 22 años. Nacido en 2003 en González Catán, partido de La Matanza, se convirtió en una de las figuras más queridas del reality por su historia de vida y su carisma. Actualmente, su nombre volvió a ocupar un lugar central en los medios tras el grave accidente que sufrió el pasado 12 de septiembre, que lo mantiene en plena lucha por su recuperación.

¿Cuántos meses estuvo Thiago Medina en la casa de Gran Hermano?

Thiago Medina ingresó a la casa de Gran Hermano 2022 en octubre de ese año y permaneció alrededor de tres meses en el reality. Fue eliminado a mediados de enero de 2023, convirtiéndose en uno de los participantes más recordados de esa edición por su carisma y la historia de vida que compartió dentro del programa. Thiago quedó eliminado del reality por decisión del público en una definición con Agustín Guardis, quien recibió el 52,9 por ciento de los votos frente al 47,1 por ciento de su contrincante.