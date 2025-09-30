En vivo Radio La Red
Preocupación

Polémica por Sol Pérez: advierten complicado problema físico por entrenar tras el parto que puede terminar en cirugía de urgencia

La advertencia médica a Sol Pérez por entrenar fuerte luego de haber sido madre que puede terminar en una cirugía de emergencia. Enterate.

Sol Pérez siempre fue reconocida por su costado fitness. Desde que apareció en los medios, mostró sus rutinas intensas, con pesadas cargas y entrenamientos exigentes que la convirtieron en referente de un estilo de vida saludable y lleno de disciplina.

Incluso durante su embarazo compartió imágenes de su entrenamiento y, tras convertirse en madre por primera vez, siguió mostrando cómo se mantenía activa físicamente. Pero ahora, su actitud generó una fuerte polémica: una médica y nutricionista especializada en embarazo y postparto cuestionó públicamente esa práctica y encendió las alarmas sobre un problema médico que podría derivar en consecuencias graves.

La profesional conocida en redes como Soytinimamifit explicó qué riesgos puede enfrentar Sol Pérez al entrenar de esa manera sin una recuperación adecuada.

“Si durante los esfuerzos se sale un bultito hacia afuera significa que no está activando bien su faja abdominal para proteger esa posible diástasis. Obviamente esto es una partecita de todo su entrenamiento, no tengo idea si habrá hecho o estará haciendo algún trabajo específico de recuperación postparto, pero lo que sí sé es que si sigue entrenando así sin proteger su abdomen y su suelo pélvico el cuadro va a empeorar (y ojalá no, pero puede terminar en cirugía)”, advirtió.

La especialista aclaró que no es una crítica personal hacia la ex “Chica del Clima”, sino que usó su caso como ejemplo para visibilizar un problema que afecta a muchas mujeres en la etapa postparto.

La diástasis abdominal es la separación de los músculos rectos del abdomen, un cuadro muy frecuente tras el embarazo. Puede provocar debilidad muscular, dolores, hernias y, en casos severos, la necesidad de cirugía para corregirlo.

Según la profesional, entrenar con sobrecarga o de manera intensa sin antes haber hecho un trabajo de recuperación del abdomen y el suelo pélvico puede agravar la lesión.

Lejos de quedarse en reposo, Sol siempre mostró que el deporte es parte de su vida. Compartió rutinas incluso en momentos de mayor exigencia, como el embarazo, y volvió rápidamente a entrenar luego del nacimiento de su bebé.

Ese costado es celebrado por muchos seguidores que la ven como un ejemplo de constancia y disciplina. Sin embargo, especialistas como Soytinimamifit insisten en que la salud debe estar primero, y que no siempre lo que se ve bien estéticamente significa que esté bien clínicamente.

