Polémica por Sol Pérez: advierten complicado problema físico por entrenar tras el parto que puede terminar en cirugía de urgencia

La especialista aclaró que no es una crítica personal hacia la ex “Chica del Clima”, sino que usó su caso como ejemplo para visibilizar un problema que afecta a muchas mujeres en la etapa postparto.

La diástasis abdominal es la separación de los músculos rectos del abdomen, un cuadro muy frecuente tras el embarazo. Puede provocar debilidad muscular, dolores, hernias y, en casos severos, la necesidad de cirugía para corregirlo.

Según la profesional, entrenar con sobrecarga o de manera intensa sin antes haber hecho un trabajo de recuperación del abdomen y el suelo pélvico puede agravar la lesión.

Lejos de quedarse en reposo, Sol siempre mostró que el deporte es parte de su vida. Compartió rutinas incluso en momentos de mayor exigencia, como el embarazo, y volvió rápidamente a entrenar luego del nacimiento de su bebé.

Ese costado es celebrado por muchos seguidores que la ven como un ejemplo de constancia y disciplina. Sin embargo, especialistas como Soytinimamifit insisten en que la salud debe estar primero, y que no siempre lo que se ve bien estéticamente significa que esté bien clínicamente.