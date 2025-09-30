El mensaje de Tiziana Sabatini que enterneció a todos tras la noticia del embarazo de Oriana y Paulo Dybala

tiziana

Cómo fue el anuncio de Oriana Sabatini y Paulo Dybala sobre la llegada de su primer hijo

Oriana Sabatini y Paulo Dybala emocionaron a sus seguidores al publicar en redes un video titulado “Primer posteo de nosotros tres”. En las imágenes se puede ver la ecografía de su bebé, el sonido del corazón latiendo y escenas íntimas que reflejan la dulzura del momento que están viviendo juntos.

El anuncio llegó en el momento justo, cuando sus fans esperaban con ansias una noticia que fortaleciera aún más el amor que comparten. Antes de esta revelación, la pareja había celebrado su espectacular boda en julio de 2024, un evento que reunió a destacadas personalidades del deporte y el espectáculo nacional.

Con una cámara digital sencilla, Oriana logró registrar una serie de instantes cargados de emoción que hicieron del anuncio algo muy especial. En el video que subieron a Instagram, se lo ve a Paulo con una sonrisa que transmite la alegría que comparten. Las tomas se alternan con fragmentos de la ecografía, donde por primera vez escuchan y observan las señales de vida de su hijo en camino, generando un ambiente lleno de ternura y emoción.

Las redes se inundaron de mensajes afectuosos. Amigos, colegas y seguidores celebraron la noticia con palabras llenas de amor y buenos deseos. “Felicitaciones, qué hermosa familia”, “La noticia más linda”, “Qué felicidad para ustedes”, fueron algunos de los comentarios que se repitieron en la publicación.

