WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de octubre de 2025: la lista completa

Cuáles son los celulares que se quedan sin WhatsApp en octubre

La lista oficial incluye dispositivos con Android 5.0 o versiones anteriores y iPhones con iOS 15.1 o más antiguos. Esto significa que millones de equipos lanzados hace más de una década ya no podrán ejecutar la aplicación.

En Android, los modelos confirmados son:

Samsung Galaxy S5

LG G3

Sony Xperia Z2

Motorola Moto G (1ª generación)

Huawei Ascend Mate 2

HTC One M8

En iPhone, los equipos afectados son:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 6 (si permanece en iOS 12 o anterior)

En todos estos casos, WhatsApp podría dejar de abrir, mostrar errores o bloquear el envío y recepción de mensajes a partir del 1 de octubre.

Qué sucede si seguís usando uno de estos celulares

Mantener un dispositivo incluido en la lista no solo significa perder acceso a WhatsApp, sino también exponerse a vulnerabilidades de seguridad. Sin actualizaciones, los teléfonos quedan más frágiles ante ciberataques y filtraciones de datos.

Además, la app podría dejar de responder, cerrarse de forma inesperada o impedir cualquier tipo de comunicación. Esto afectará no solo las conversaciones personales, sino también los chats laborales o de estudios que dependen de la aplicación.

Qué hacer si tu celular se queda sin WhatsApp

Ante esta situación, existen dos caminos posibles:

Actualizar el sistema operativo: algunos modelos permiten instalar una versión más reciente de Android o iOS. Es recomendable hacerlo cuanto antes para prolongar el uso del teléfono.

Cambiar de dispositivo: si no hay actualizaciones disponibles, la única alternativa será adquirir un equipo compatible que permita seguir utilizando la app con normalidad.

Ambas opciones implican una inversión de tiempo o dinero, pero resultan necesarias para quienes dependen de WhatsApp como su principal medio de comunicación.

La importancia de mantener WhatsApp actualizado

Actualizar la aplicación no solo significa acceder a nuevas funciones, como mejoras en las videollamadas, chats más seguros o mayor personalización. También implica recibir parches de seguridad que protegen la privacidad frente a intentos de hackeo.

En cambio, permanecer en una versión antigua implica riesgos: errores de rendimiento, cierres inesperados y vulnerabilidades que podrían comprometer datos sensibles como contraseñas, fotos, archivos o conversaciones privadas.

WhatsApp y un cambio que se repite cada año

Aunque esta noticia genera preocupación, no es la primera vez que WhatsApp anuncia la retirada de soporte a celulares antiguos. Cada año, la compañía revisa su lista de compatibilidad y la actualiza con base en las innovaciones tecnológicas.

El patrón es claro: los dispositivos con más de diez años en el mercado suelen quedar fuera, ya que no cuentan con la capacidad técnica necesaria para soportar las exigencias actuales.

Esto significa que, si bien en octubre de 2025 ciertos equipos se despedirán de la app, en el futuro cercano otros modelos correrán la misma suerte.

Cómo verificar si tu celular se quedará sin WhatsApp

Para evitar sorpresas, lo ideal es revisar la versión de sistema operativo instalada en tu equipo.

En Android , ve a Ajustes > Sistema > Información del teléfono > Versión de Android.

En iPhone, dirígete a Configuración > General > Información > Versión de software.

Si tu versión es Android 5.0 o anterior o iOS 15.1 o menor, estás en la lista de riesgo y deberías tomar medidas antes de octubre.