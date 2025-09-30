A24.com

Hay enojo

Robertito Funes Ugarte ninguneó a Oliver Quiroz tras la derrota en los Premios Martín Fierro: el video

Robertito Funes Ugarte apuntó contra APTRA por la falta de coherencia en las ternas y le negó el saludo cordial a Oliver Quiroz, ganador del premio a mejor cronista. El video del momento.

30 sept 2025, 19:41
Si no está entre los periodistas más mencionados del medio, difícilmente esté lejos. Con polémicas y vinculado a episodios de violencia, desde hace semanas Robertito Funes Ugarte genera todo tipo de sensaciones entre quienes lo rodean: colegas, amigos y también el público en general.

Su presencia se ha hecho notar en distintos ámbitos: las feroces peleas con Nancy Pazos, los empujones sufridos en la marcha por el triple femicidio de Florencio Varela del sábado 27 de septiembre, y recientemente en los Premios Martín Fierro de Televisión. En esta última ocasión, el periodista explotó de bronca contra APTRA, la entidad organizadora, al considerar que no hubo coherencia en la terna de mejor cronista/movilero de la que formó parte y que no pudo ganar.

La polémica se desató luego de que el galardón fuera entregado a Oliver Quiroz, lo que generó una fuerte reacción de Funes Ugarte, visiblemente molesto, quien cuestionó los criterios de la votación y expresó su frustración frente a colegas.

En A la Tarde (América TV), estuvieron conversando con el cronista ganador y quien forma parte del programa y allí, él explicó en primera persona que pasó con Robertito.

"Durante la ceremonia, los cronistas me dicen: 'Se fue enojado Robertito'. No lo vi en la ceremonia, no intercambié palabra; estábamos en el after de la fiesta y él ingresa. En un momento, yo me acerco a saludarlo y no me saluda. Me dice: 'Esto es APTRA, con el correr de los años te vas a dar cuenta'", contó Oliver cómo fue el cruce con Ugarte.

Ante las preguntas acerca de qué habrá querido decir Funes, Carmela Bárbaro lanzó su teoría: "No te lo creas".

Sobre qué le generó esa actitud, el ganador remarcó: "Siento que está desmereciendo el trabajo y el premio también. Creo que todos los que estábamos nominados queríamos ganar; si no, no hubiese ido a la fiesta. Sinceramente, fue una sorpresa, no lo esperaba, aunque lo anhelaba".

"Dani Rioggano, de Telefe, se acercó, me abrazó y me felicitó. Todos trabajamos, y la nominación era merecida para todos. Me acerco yo a decirle 'Felicitaciones', y, como que ahí me dice eso. Pero yo me acerqué de buena onda", sentenció, acerca de cómo actuaron sus compañeros de terna.

Qué dijo Robertito Funes Ugarte de APTRA

Robertito Funes Ugarte explotó de bronca luego de que perdiera la terna a mejor cronista/movilero ante Oliver Quiroz de A la Tarde (América TV).

Robertito no ocultó su enojo tras la entrega de los Premios Martín Fierro de Televisión. En una nota con Puro Show (El Trece), el periodista se mostró crítico con la elección del ganador de una de las ternas, y no dudó en expresar su descontento: "Gente desdentada, esa gente que vota. Lo de Oliver está genial pero tendrían que haberlo puesto en revelación. Está todo mezclado, era un espanto en general. Hace 25 años que hago la calle y Cecilia (Insinga) también".

El comunicador continuó su descargo señalando que otros programas y conductores tampoco fueron reconocidos, a pesar de su trabajo: "Georgina (Barbarossa) no estuvo nominada, el programa no ganó, Pia Shaw que es fabulosa tampoco, cualquier cosa votó la gente de APTRA, dejame de joder".

"Hay que rejuvenecer APTRA, tiene que ingresar gente nueva. Pilar Smith sería muy buena acompañando a Luis Ventura. Luis es muy bueno, hace bien su trabajo, pero creo que estaría mejor que sean dos, una presidencia compartida", propuso cambios en la organización de APTRA, destacando la necesidad de incorporar nuevas figuras y hasta planteando la posibilidad de una presidencia compartida.

Según aclaró, su fastidio se centró principalmente en la forma en que se organizaron las ternas: "Mi enojo es que las ternas para mí estaban mal diagramadas. La fiesta estuvo divina pero las nominaciones no va, las ternas estaban raras".

"Se lo merece Santiago. Me encantó que lo anunciara él, estuvo genial. Es el señor de la televisión, que da un montón de laburo y es generoso", reconoció la entrega del premio a Santiago del Moro, destacando su mérito y profesionalismo.

