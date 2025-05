Astrología: 5 signos que serán transformados por el tránsito de la Luna Negra Lilith en Escorpio

La Luna Negra Lilith en Escorpio no es un tránsito cualquiera. Representa una fase de confrontación con lo reprimido, lo tabú y lo que necesita ser liberado desde lo más profundo del alma. No todos los signos del zodiaco lo perciben de igual manera. Mientras para algunos puede representar desafíos, para otros puede traer claridad, poder personal y auténtica transformación. Cinco signos, en particular, van a notar antes y con mayor intensidad los efectos positivos de este tránsito cósmico.