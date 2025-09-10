Astrología: ¿A qué signos le depara la energía taurina para ordenar y bajar la ansiedad?

image A veces el orden externo acomoda el caos interno. Foto: Astrología, internet.

También es un día para poner atención en el cuerpo. La energía taurina conecta con lo sensorial: un masaje, caminar descalzos, saborear sin apuro. Todo lo que nos devuelva al aquí y ahora puede ser medicina contra la ansiedad. Hoy, más que nunca, conviene escuchar qué necesita el cuerpo: ¿descanso, movimiento, silencio, caricias? La respuesta está ahí, en vos, no en lo que digan afuera.

Cómo impacta en algunos signos

Virgo: ideal para aprovechar la energía y poner orden en lo que venías pateando.

Capricornio: tu disciplina encuentra tierra fértil, pero ojo con la rigidez.

Piscis: la calma taurina puede parecerte lenta, pero es el freno que necesitás.

Preguntas frecuentes

¿Cómo afecta la Luna en Tauro a la ansiedad?

Este tránsito favorece bajar la intensidad, darle importancia al descanso y conectar con rutinas más estables.

¿Es buen día para tomar decisiones importantes?

Sí, pero con calma. Tauro ayuda a pensar en lo práctico y realista, sin tanto apuro emocional.