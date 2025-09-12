Astrología del fin de semana: Sol y Mercurio en Virgo traen claridad mental para vos

Este 13 de septiembre, el Sol y Mercurio comparten casa en Virgo, y el cielo se vuelve un poquito más claro. Virgo no viene a dramatizar: viene a ordenar. Y ese orden puede sentirse como un alivio después de días de confusión emocional.
Sol y Mercurio en Virgo despejan la mente en la astrología: ideal para ordenar ideas, emociones y decisiones que venías postergando.
Sol y Mercurio en Virgo: la claridad llega como un mate caliente en medio del caos. Foto: astrología, internet.
Virgo no busca tener todo bajo control: busca sentido. Y ahí está la magia. Porque cuando entendés para qué hacés lo que hacés, el peso de las decisiones se aligera. Quizás ahora puedas ver con claridad qué vínculo ya no te nutre, qué proyecto necesita estructura o qué emoción venías esquivando para no quebrarte. Y cuando algo encastra, el alma suspira de alivio.
Mercurio en Virgo afina la palabra: no para discutir, sino para comunicar con claridad y empatía.
Si venías postergando una charla importante, este es el momento: hablá con el corazón, pero sin confundir ternura con silencio.
A veces poner límites es el mayor acto de amor que podemos tener con los demás… y con nosotros mismos.
Virgo: El Sol y Mercurio en tu signo te dan foco, energía y claridad. Ideal para organizar tu vida, tu trabajo y tus vínculos.
Géminis: Tu regente en Virgo te ayuda a ordenar ideas dispersas. Perfecto para tomar decisiones que venías pateando.
Capricornio: Sentís fuerza práctica y mental. Ideal para resolver pendientes y avanzar en metas.
Escorpio: Te baja la ansiedad y podés mirar tus emociones con más perspectiva. Buen día para decisiones profundas.
Piscis: Aunque Virgo es tu opuesto, este tránsito te da equilibrio. Podés ver con claridad qué querés soltar y qué vale la pena cuidar.
Cuando entendés lo que sentís, el caos se vuelve un poquito menos ruidoso.
Y quizás eso no resuelva todo… pero ya no duele como antes.
Y eso también es sanar.
¿Qué significa que el Sol y Mercurio estén en Virgo?
Es un momento propicio para el análisis, la organización y la comunicación clara y sincera.
¿Cómo afecta emocionalmente esta energía de Virgo?
Ayuda a entender emociones confusas y a poner límites desde un lugar sereno.
¿Qué hacer durante este tránsito?
Ordenar, escribir, planificar, limpiar, y tener conversaciones pendientes con empatía.