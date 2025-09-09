En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Astrología
HORÓSCOPO

Astrología: cómo aprovechar la iniciativa que trae la Luna en Aries

La Luna en Aries despierta coraje y acción en la astrología. Un martes ideal para animarse a dar un primer paso.

Luna en Aries: la valentía de empezar aunque no todo esté claro. Foto: Ideogram.

Luna en Aries: la valentía de empezar aunque no todo esté claro. Foto: Ideogram.
Leé también Astrología: buscá tu carta del tarot según tu signo y descubrí el mensaje que tiene para vos
Esta es tu carta del tarot según tu signo (y lo que dice te va a sorprender)

Aries no espera a que las condiciones sean perfectas. Aries arranca. Y después, sobre la marcha, ajusta.

Astrología: Cuando el deseo se vuelve movimiento

Aries es el signo del nacimiento, del primer grito, del inicio. Con la Luna ahí, todos sentimos más fuerte esas ganas de atrevernos. Puede ser mandar un mensaje pendiente, abrir un nuevo proyecto, cambiar una rutina.

No hace falta que sea algo enorme. Lo importante es que hoy te muevas hacia lo que deseás.

Acción sin culpa, deseo sin excusas

El riesgo con Aries es la ansiedad: querer hacerlo todo ya. Pero la propuesta es simple: elegí una cosa y arrancá. Una acción pequeña puede ser el comienzo de un gran camino.

Hoy el cielo no pide perfección, pide coraje.

image
El primer paso siempre late m&aacute;s fuerte que la excusa. Foto: Luna en Aires, Ideogram.

El primer paso siempre late más fuerte que la excusa. Foto: Luna en Aires, Ideogram.

Signos más movilizados hoy

  • Aries: Energía plena para encender proyectos. No te disperses.
  • Leo: El fuego ariano te inspira a mostrarte y brillar.
  • Sagitario: Ganas de aventura y expansión. Ideal para planear viajes o estudios.

Preguntas frecuentes

¿Qué cosas iniciar con la Luna en Aries?

Proyectos nuevos, conversaciones importantes, rutinas distintas. Todo lo que requiera decisión.

¿Se puede sentir ansiedad con la Luna en Aries?

Sí, porque el fuego interno busca salida. Lo mejor es mover el cuerpo o actuar en algo concreto.

El coraje de empezar

La Luna en Aries no viene a darnos garantías. Viene a regalarnos impulso. Ese empujón que necesitamos para dejar de pensar tanto y probar.

No importa si lo que inicies hoy parece chico. Lo importante es que tu deseo se mueva. Porque cuando damos el primer paso, el camino empieza a abrirse solo.

Este martes el cielo dice: “no lo pienses tanto, animate”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Astrología
Notas relacionadas
Astrología: ¿Qué hacer después del eclipse lunar en Piscis? Todo lo que necesitás
Luna en Aries y Saturno en Piscis marcan el día: ¿Qué pasa hoy en la astrología?
Astrología: qué significa el portal 9/9 y cómo aprovechar su energía mágica este 9 de septiembre

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar