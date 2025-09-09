Astrología: cómo aprovechar la iniciativa que trae la Luna en Aries

Acción sin culpa, deseo sin excusas

El riesgo con Aries es la ansiedad: querer hacerlo todo ya. Pero la propuesta es simple: elegí una cosa y arrancá. Una acción pequeña puede ser el comienzo de un gran camino.

Hoy el cielo no pide perfección, pide coraje.

image El primer paso siempre late más fuerte que la excusa. Foto: Luna en Aires, Ideogram.

Signos más movilizados hoy

Aries : Energía plena para encender proyectos. No te disperses.

: Energía plena para encender proyectos. No te disperses. Leo : El fuego ariano te inspira a mostrarte y brillar.

: El fuego ariano te inspira a mostrarte y brillar. Sagitario: Ganas de aventura y expansión. Ideal para planear viajes o estudios.

Preguntas frecuentes

¿Qué cosas iniciar con la Luna en Aries?

Proyectos nuevos, conversaciones importantes, rutinas distintas. Todo lo que requiera decisión.

¿Se puede sentir ansiedad con la Luna en Aries?

Sí, porque el fuego interno busca salida. Lo mejor es mover el cuerpo o actuar en algo concreto.

El coraje de empezar

La Luna en Aries no viene a darnos garantías. Viene a regalarnos impulso. Ese empujón que necesitamos para dejar de pensar tanto y probar.

No importa si lo que inicies hoy parece chico. Lo importante es que tu deseo se mueva. Porque cuando damos el primer paso, el camino empieza a abrirse solo.

Este martes el cielo dice: “no lo pienses tanto, animate”.