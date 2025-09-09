Astrología: cómo aprovechar la iniciativa que trae la Luna en Aries

Este martes la Luna en Aries nos regala un impulso especial: la chispa de empezar algo. Es un tránsito que invita a sacarnos la modorra y movernos, aunque no tengamos todo claro.
La Luna en Aries despierta coraje y acción en la astrología. Un martes ideal para animarse a dar un primer paso.
Luna en Aries: la valentía de empezar aunque no todo esté claro. Foto: Ideogram.
Este martes la Luna en Aries nos regala un impulso especial: la chispa de empezar algo. Es un tránsito que invita a sacarnos la modorra y movernos, aunque no tengamos todo claro.
Aries no espera a que las condiciones sean perfectas. Aries arranca. Y después, sobre la marcha, ajusta.
Aries es el signo del nacimiento, del primer grito, del inicio. Con la Luna ahí, todos sentimos más fuerte esas ganas de atrevernos. Puede ser mandar un mensaje pendiente, abrir un nuevo proyecto, cambiar una rutina.
No hace falta que sea algo enorme. Lo importante es que hoy te muevas hacia lo que deseás.
El riesgo con Aries es la ansiedad: querer hacerlo todo ya. Pero la propuesta es simple: elegí una cosa y arrancá. Una acción pequeña puede ser el comienzo de un gran camino.
Hoy el cielo no pide perfección, pide coraje.
¿Qué cosas iniciar con la Luna en Aries?
Proyectos nuevos, conversaciones importantes, rutinas distintas. Todo lo que requiera decisión.
¿Se puede sentir ansiedad con la Luna en Aries?
Sí, porque el fuego interno busca salida. Lo mejor es mover el cuerpo o actuar en algo concreto.
La Luna en Aries no viene a darnos garantías. Viene a regalarnos impulso. Ese empujón que necesitamos para dejar de pensar tanto y probar.
No importa si lo que inicies hoy parece chico. Lo importante es que tu deseo se mueva. Porque cuando damos el primer paso, el camino empieza a abrirse solo.
Este martes el cielo dice: “no lo pienses tanto, animate”.