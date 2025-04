Astrología: Los 5 signos más celosos del zodiaco y por qué son tan intensos

A continuación, el listado de los cinco signos con mayor tendencia a los celos. No es un ranking absoluto, pero sí una guía basada en sus características predominantes.

No podía faltar en esta lista. Escorpio es, sin duda, uno de los signos más celosos del zodiaco. Su regente, Plutón, representa el poder, la transformación y también los apegos profundos. Cuando Escorpio ama, lo hace con el cuerpo y el alma. Y eso implica muchas veces una necesidad de control que puede derivar en celos intensos.

“No se trata solo de inseguridad. Para Escorpio, el vínculo es un terreno sagrado, y cualquier amenaza se vive como una traición,” explica la astróloga Ana Laura Palacios.

Este signo de agua es reservado y suele observar todo antes de reaccionar. Pero cuando lo hace, sus emociones no pasan desapercibidas. La desconfianza es parte de su mecanismo de defensa. Escorpio no da su corazón fácilmente, pero cuando lo hace, espera lealtad absoluta.

