A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
DIRECTO

La inquebrantable reacción de Luis Ventura al hablar de la detención de Morena Rial: "No quiero..."

Luis Ventura fue firme al referirse a la situación judicial de Morena Rial, que continúa detenida en la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena.

2 oct 2025, 13:20
La inquebrantable reacción de Luis Ventura al hablar de detención de Morena Rial: No quiero.....
La inquebrantable reacción de Luis Ventura al hablar de detención de Morena Rial: No quiero.....

La inquebrantable reacción de Luis Ventura al hablar de detención de Morena Rial: "No quiero....".

Luis Ventura siempre reconoció tener una especial debilidad por las hijas de Jorge Rial. Durante años, ambos periodistas fueron amigos íntimos y compartieron numerosos momentos en familia. Incluso después del fuerte enfrentamiento que terminó rompiendo aquella relación, Morena y Rocío mantuvieron un buen vínculo con el presidente de APTRA.

Con el paso del tiempo, fue Morena quien más se acercó a él, al sentir que encontraba la contención que quizás no lograba con su padre. Ventura, en ese contexto, la acompañó, la defendió y la ayudó en todo lo que estuvo a su alcance. Sin embargo, la relación se quebró cuando la joven quedó embarazada por segunda vez y le confió la noticia. El periodista la hizo pública, lo que provocó el enojo inmediato de ella.

Leé también

Luis Ventura destapó la mentira de Marcelo Tinelli en los Martín Fierro: "Me hizo el jueguito"

Luis Ventura destapó la mentira de Marcelo Tinelli en los Martín Fierro: Me hizo el jueguito

Ese episodio derivó en un enfrentamiento mediático que terminó en los tribunales. Fue entonces cuando Jorge Rial decidió demandar a Ventura con el objetivo de proteger a sus hijas. El conductor de Secretos Verdaderos (América TV) recordó aquel momento con crudeza: "Él dijo que yo hacía un aprovechamiento psicológico de Morena pero, ¿qué puedo hacer yo si cuando pasaba algo me venían a buscar?", expresó en una entrevista con Mujeres Argentina.

Aunque actualmente no mantiene contacto con ellas, Ventura confesó que conserva un cariño especial. Y por ese mismo afecto decidió no pronunciarse sobre los problemas personales que enfrenta Morena. "Tanto ella como Rocío, que es mi ahijada, me pidieron que no hablara más de ellas en los medios y las voy a respetar", señaló con firmeza.

Frente a la insistencia de los periodistas, Ventura no se movió de su postura. "Me entristece. Es todo lo que voy a decir. No quiero seguir respondiendo. Voy a respetar el deseo de ellos porque en algún momento, sin haber participado de algunas cosas, me tuve que comer una demanda de Jorge Rial porque dijo que estaba haciendo un aprovechamiento psicológico de su hija", recordó.

De esta manera, Luis Ventura dejó claro que, aunque conserva un afecto genuino por Morena y Rocío, ha decidido guardar silencio y mantenerse al margen, cumpliendo el pedido de las jóvenes y evitando así nuevos conflictos con Jorge Rial.

Morena Rial presa (1)

¿Qué pasará con Amadeo, el hijo más chico de Morena Rial?

Morena Rial perdió esta semana el beneficio de la excarcelación y fue trasladada a la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena. En medio de esta situación judicial, surgió la gran incógnita sobre el futuro de sus hijos y quién quedará a cargo de ellos.

La hija de Jorge Rial es madre de dos niños de distintas relaciones: Francesco, de 6 años, fruto de su vínculo con Facundo Ambrosioni, y Amadeo, de 11 meses y medio, hijo de Matías Ogas. Mientras que Francesco reside desde hace tiempo en Córdoba bajo la guarda de su padre, Amadeo permanecía con Morena, ya que su papá casi no tenía vínculo con él.

La primera vez que Morena fue detenida, Amadeo tenía apenas cuatro meses. En aquel entonces, Jorge Rial se hizo responsable del bebé con la ayuda de su pareja María y de Rocío, su otra hija. Ahora, el periodista volvió a asumir el cuidado del pequeño, aunque el futuro del niño todavía está por definirse. Según el Código Penal, Morena podría solicitar que su hijo permanezca a su lado en un pabellón especial para madres con niños de hasta cinco años. Otra opción es que Matías Ogas reclame la custodia o que el propio Jorge gestione los pasos legales necesarios para conservarla.

Desde su programa de streaming, el conductor señaló: “Amadeo es lo único que me importa en este momento. Hoy fue al médico, está bárbaro de peso, perfecto. El año que viene, va a ir a un jardín maternal que ya estamos buscando. Lo estamos cuidando con Rocío, que me sorprendió con su instinto materno. También con María, mi pareja, que me da una mano enorme”.

Asimismo, recordó la diferencia con lo ocurrido en la primera detención de su hija: “La otra vez me lo dieron envuelto en una toalla. Tuve que salir a las tres de la mañana a comprar pañales porque ni eso tenía. Ahora está bien, está en su casa, feliz. Es un bebé feliz”.

image

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Luis Ventura Morena Rial

Lo más visto