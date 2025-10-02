La inquebrantable reacción de Luis Ventura al hablar de la detención de Morena Rial: "No quiero..."

Frente a la insistencia de los periodistas, Ventura no se movió de su postura. "Me entristece. Es todo lo que voy a decir. No quiero seguir respondiendo. Voy a respetar el deseo de ellos porque en algún momento, sin haber participado de algunas cosas, me tuve que comer una demanda de Jorge Rial porque dijo que estaba haciendo un aprovechamiento psicológico de su hija", recordó.

De esta manera, Luis Ventura dejó claro que, aunque conserva un afecto genuino por Morena y Rocío, ha decidido guardar silencio y mantenerse al margen, cumpliendo el pedido de las jóvenes y evitando así nuevos conflictos con Jorge Rial.

Morena Rial presa (1)

¿Qué pasará con Amadeo, el hijo más chico de Morena Rial?

Morena Rial perdió esta semana el beneficio de la excarcelación y fue trasladada a la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena. En medio de esta situación judicial, surgió la gran incógnita sobre el futuro de sus hijos y quién quedará a cargo de ellos.

La hija de Jorge Rial es madre de dos niños de distintas relaciones: Francesco, de 6 años, fruto de su vínculo con Facundo Ambrosioni, y Amadeo, de 11 meses y medio, hijo de Matías Ogas. Mientras que Francesco reside desde hace tiempo en Córdoba bajo la guarda de su padre, Amadeo permanecía con Morena, ya que su papá casi no tenía vínculo con él.

La primera vez que Morena fue detenida, Amadeo tenía apenas cuatro meses. En aquel entonces, Jorge Rial se hizo responsable del bebé con la ayuda de su pareja María y de Rocío, su otra hija. Ahora, el periodista volvió a asumir el cuidado del pequeño, aunque el futuro del niño todavía está por definirse. Según el Código Penal, Morena podría solicitar que su hijo permanezca a su lado en un pabellón especial para madres con niños de hasta cinco años. Otra opción es que Matías Ogas reclame la custodia o que el propio Jorge gestione los pasos legales necesarios para conservarla.

Desde su programa de streaming, el conductor señaló: “Amadeo es lo único que me importa en este momento. Hoy fue al médico, está bárbaro de peso, perfecto. El año que viene, va a ir a un jardín maternal que ya estamos buscando. Lo estamos cuidando con Rocío, que me sorprendió con su instinto materno. También con María, mi pareja, que me da una mano enorme”.

Asimismo, recordó la diferencia con lo ocurrido en la primera detención de su hija: “La otra vez me lo dieron envuelto en una toalla. Tuve que salir a las tres de la mañana a comprar pañales porque ni eso tenía. Ahora está bien, está en su casa, feliz. Es un bebé feliz”.