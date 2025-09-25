Astrología: 4 signos que deberán enfrentar la verdad antes del 30 de septiembre

Cáncer: temas familiares pendientes

Asuntos del pasado familiar reaparecerán y deberán ser resueltos. Una charla con hermanos o padres destapará situaciones guardadas que necesitan atención inmediata.

Escorpio: secretos revelados

Escorpio enfrentará verdades intensas. Puede tratarse de una confesión de alguien cercano o de una revelación propia. Lo importante será no huir, sino asumir el cambio.

Capricornio: definiciones laborales

En el trabajo llega la hora de la verdad. Una propuesta, una evaluación o una decisión de jefes dejará en claro el futuro inmediato. Lo que parecía incierto ahora tendrá respuesta.

Los 4 signos que recibirán verdades duras antes del 30 de septiembre

Estos cuatro signos cerrarán septiembre con la fuerza de la verdad. Aunque pueda ser incómoda, será el punto de partida para un nuevo ciclo con más claridad y menos cargas.