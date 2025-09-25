En vivo Radio La Red
Trends
Astrología
signo

Astrología: 4 signos que deberán enfrentar la verdad antes del 30 de septiembre

El mes cierra con revelaciones que no podrán ignorar: cuatro signos deberán enfrentar la verdad y tomar decisiones antes de fin de septiembre.

Astrología: 4 signos que deberán enfrentar la verdad antes del 30 de septiembre

Septiembre 2025 llega a su tramo final con movimientos astrológicos que empujan a la claridad. Mercurio directo y el tránsito lunar activan verdades que salen a la luz, y para algunos signos no habrá escapatoria: deberán enfrentar situaciones, conversaciones y decisiones que estaban postergando.

Leé también Horóscopo de septiembre: 4 signos reciben señales reveladoras antes de fin de mes
horoscopo de septiembre: 4 signos reciben senales reveladoras antes de fin de mes
astrologia signos del zodiaco

Horóscopo: 4 signos deberán tomar decisiones clave en septiembre

Aries: decisiones en el amor

El cierre del mes pondrá frente a Aries una verdad que no puede seguir negando: la relación en la que está ya no funciona como antes. Será el momento de hablar claro y decidir si seguir o terminar.

Cáncer: temas familiares pendientes

Asuntos del pasado familiar reaparecerán y deberán ser resueltos. Una charla con hermanos o padres destapará situaciones guardadas que necesitan atención inmediata.

cartas tarot signos

Escorpio: secretos revelados

Escorpio enfrentará verdades intensas. Puede tratarse de una confesión de alguien cercano o de una revelación propia. Lo importante será no huir, sino asumir el cambio.

Capricornio: definiciones laborales

En el trabajo llega la hora de la verdad. Una propuesta, una evaluación o una decisión de jefes dejará en claro el futuro inmediato. Lo que parecía incierto ahora tendrá respuesta.

Luna de Sangre en Aries signos septiembre

Los 4 signos que recibirán verdades duras antes del 30 de septiembre

Estos cuatro signos cerrarán septiembre con la fuerza de la verdad. Aunque pueda ser incómoda, será el punto de partida para un nuevo ciclo con más claridad y menos cargas.

Se habló de
Astrología signo Signos signos del zodíaco Septiembre primavera
