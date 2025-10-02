En vivo Radio La Red
RECETA

Cómo lograr magdalenas caseras suaves y con un relleno irresistible

Las magdalenas rellenas caseras son un clásico que combina la suavidad del bizcocho con la sorpresa de un relleno cremoso. Con esta receta aprenderás a prepararlas paso a paso, logrando una textura esponjosa y un sabor que conquista a grandes y chicos por igual.

Las magdalenas rellenas son un postre versátil y sencillo de preparar que se adapta tanto a un desayuno especial como a una merienda o un postre después de la comida. La clave está en conseguir un bizcocho esponjoso y un relleno cremoso que se mantenga en el centro, sin que se desborde ni humedezca demasiado la masa.

image

Ingredientes para preparar aproximadamente 12 magdalenas

Para la masa:

  • 3 huevos grandes

  • 150 g de azúcar

  • 120 ml de aceite neutro (girasol o maíz)

  • 150 g de harina 0000

  • 1 cucharadita de polvo de hornear

  • 50 ml de leche

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Para el relleno:

  • 150 g de dulce de leche, mermelada o crema pastelera

Opcional para decorar:

  • Azúcar impalpable, chocolate derretido o nueces picadas

Preparación paso a paso

  • Preparar la masa: Precalentá el horno a 180 °C y colocá pirotines en un molde para magdalenas. Batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa y haya duplicado su volumen. Incorporá el aceite y la esencia de vainilla, mezclando suavemente.

  • Integrar los secos: Tamizá la harina junto con el polvo de hornear. Agregá a la preparación anterior alternando con la leche, mezclando con movimientos envolventes para no perder aire y lograr una textura esponjosa.

  • Hornear parcialmente: Llená los pirotines hasta 2/3 de su capacidad y horneá durante 12-15 minutos. Retirá del horno y dejá enfriar unos minutos. Esto evita que la magdalena se desborde al agregar el relleno.

  • Agregar el relleno: Una vez templadas, hacé un hueco en el centro de cada magdalena con una cucharita o sacabocados pequeño. Rellená con la crema elegida (dulce de leche, mermelada o crema pastelera).

  • Finalizar la cocción: Volvé a llevar al horno por 5 minutos más para integrar el relleno sin que se derrame. Retirá y dejá enfriar completamente antes de decorar.

  • Decorar: Espolvoreá azúcar impalpable, bañá con chocolate derretido o agregá nueces picadas según tu preferencia. Esto no solo aporta sabor, sino también una presentación más atractiva.

Consejos para magdalenas perfectas

  • Usá huevos a temperatura ambiente: ayudan a lograr una textura más aireada.

  • No mezclar en exceso: al integrar la harina, hacelo con movimientos envolventes para que no se baje la masa.

  • Elegí un relleno cremoso pero no líquido: así evitas que se humedezcan demasiado por dentro.

  • Podés variar los rellenos: chocolate, frutas, dulce de leche o incluso combinaciones creativas según tu gusto.

Las magdalenas rellenas caseras permiten experimentar con sabores y presentaciones, siendo ideales tanto para sorprender en una merienda como para llevar a un evento o regalar. Su combinación de masa esponjosa y centro cremoso convierte a este postre en un clásico infaltable, fácil de preparar y de disfrutar por toda la familia. Con esta receta, cualquier persona puede lograr magdalenas con una textura perfecta y un sabor que hará que todos pidan repetir.

