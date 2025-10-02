Cómo lograr magdalenas caseras suaves y con un relleno irresistible

Para el relleno:
Opcional para decorar:
Preparación paso a paso
Preparar la masa: Precalentá el horno a 180 °C y colocá pirotines en un molde para magdalenas. Batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa y haya duplicado su volumen. Incorporá el aceite y la esencia de vainilla, mezclando suavemente.
Integrar los secos: Tamizá la harina junto con el polvo de hornear. Agregá a la preparación anterior alternando con la leche, mezclando con movimientos envolventes para no perder aire y lograr una textura esponjosa.
Hornear parcialmente: Llená los pirotines hasta 2/3 de su capacidad y horneá durante 12-15 minutos. Retirá del horno y dejá enfriar unos minutos. Esto evita que la magdalena se desborde al agregar el relleno.
Agregar el relleno: Una vez templadas, hacé un hueco en el centro de cada magdalena con una cucharita o sacabocados pequeño. Rellená con la crema elegida (dulce de leche, mermelada o crema pastelera).
Finalizar la cocción: Volvé a llevar al horno por 5 minutos más para integrar el relleno sin que se derrame. Retirá y dejá enfriar completamente antes de decorar.
Decorar: Espolvoreá azúcar impalpable, bañá con chocolate derretido o agregá nueces picadas según tu preferencia. Esto no solo aporta sabor, sino también una presentación más atractiva.
Consejos para magdalenas perfectas
Usá huevos a temperatura ambiente: ayudan a lograr una textura más aireada.
No mezclar en exceso: al integrar la harina, hacelo con movimientos envolventes para que no se baje la masa.
Elegí un relleno cremoso pero no líquido: así evitas que se humedezcan demasiado por dentro.
Podés variar los rellenos: chocolate, frutas, dulce de leche o incluso combinaciones creativas según tu gusto.
Las magdalenas rellenas caseras permiten experimentar con sabores y presentaciones, siendo ideales tanto para sorprender en una merienda como para llevar a un evento o regalar. Su combinación de masa esponjosa y centro cremoso convierte a este postre en un clásico infaltable, fácil de preparar y de disfrutar por toda la familia. Con esta receta, cualquier persona puede lograr magdalenas con una textura perfecta y un sabor que hará que todos pidan repetir.