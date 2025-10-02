Cómo lograr magdalenas caseras suaves y con un relleno irresistible

Para el relleno:

Opcional para decorar:

Preparar la masa: Precalentá el horno a 180 °C y colocá pirotines en un molde para magdalenas. Batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa y haya duplicado su volumen. Incorporá el aceite y la esencia de vainilla, mezclando suavemente.

Integrar los secos: Tamizá la harina junto con el polvo de hornear. Agregá a la preparación anterior alternando con la leche, mezclando con movimientos envolventes para no perder aire y lograr una textura esponjosa.

Hornear parcialmente: Llená los pirotines hasta 2/3 de su capacidad y horneá durante 12-15 minutos. Retirá del horno y dejá enfriar unos minutos. Esto evita que la magdalena se desborde al agregar el relleno.

Agregar el relleno: Una vez templadas, hacé un hueco en el centro de cada magdalena con una cucharita o sacabocados pequeño. Rellená con la crema elegida (dulce de leche, mermelada o crema pastelera).

Finalizar la cocción: Volvé a llevar al horno por 5 minutos más para integrar el relleno sin que se derrame. Retirá y dejá enfriar completamente antes de decorar.