Astrología: 3 signos bendecidos con fortuna y dinero antes de octubre 2025

Leo: brillo y reconocimientos
Leo se verá favorecido en el amor y el reconocimiento social. La suerte se manifiesta en logros personales y en conquistas románticas que llegan de sorpresa.
Sagitario: expansión y viajes
Sagitario cierra el mes con la suerte de su lado en viajes, estudios y nuevas propuestas. El optimismo trae consigo oportunidades inesperadas que abren el camino a un octubre prometedor.
La energía de cierre de septiembre será expansiva y positiva para Géminis, Leo y Sagitario. La fortuna les sonríe y les permite comenzar octubre con esperanza y confianza.