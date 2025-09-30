En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Astrología
Libra
ASTROLOGÍA

Astrología: Mercurio en Libra y los 4 signos que van a romperse con charlas pendientes que salen a la luz

Mercurio en Libra pide acuerdos claros: charlas sinceras y números sobre la mesa. Enterate todo lo que dice la astrología.

Mercurio en Libra: poner las cartas sobre la mesa puede ser más liberador que difícil. Foto: Internet

Mercurio en Libra: poner las cartas sobre la mesa puede ser más liberador que difícil. Foto: Internet, astrología.

¿Alguna vez te pasó que mirás la app del banco, suspirás y cerrás el celular rápido, como si eso hiciera desaparecer el problema? Bueno… Mercurio en Libra viene a decirte: “Mirá, no sirve barrer bajo la alfombra”.

Leé también Astrología: los signos más tóxicos y cómo se potencian en primavera
Ranking 2025: la primavera despierta pasiones… y también vínculos tóxicos. Foto: Internet, Astrología.

Este tránsito no es de los que te dejan quieto. Trae aire de charlas pendientes, esas que postergamos porque “no es el momento”. Spoiler: ahora sí lo es.

El planeta de la comunicación y los papeles se pasea por Libra, el signo del balance y los acuerdos, y nos tira la posta: llegó la hora de ordenar las cuentas, firmar papeles, pedir lo que nos deben y negociar con más calma.

Astrología: No todo lo que se habla es pelea

Muchas veces creemos que sentarse a hablar de plata, gastos compartidos o límites es sinónimo de discusión. Pero Mercurio en Libra propone lo contrario: un diálogo que busca armonía, no drama.

Si venías esquivando una charla con tu pareja sobre el alquiler, o con un amigo por esa plata que prestaste, este tránsito te invita a animarte. Y no, no hace falta sacar el Excel: basta con hablar desde un lugar sincero.

Hablar no es pelear. Es buscar un punto medio que alivie a todos.

image
El equilibrio empieza cuando te anim&aacute;s a decir lo que te pesa. Foto: Mercurio en Libra, Astrolog&iacute;a.

El equilibrio empieza cuando te animás a decir lo que te pesa. Foto: Mercurio en Libra, Astrología.

“El equilibrio también se siente en el bolsillo”

Cuando la guita preocupa, el humor se nota. Por eso, poner orden financiero hoy puede traducirse en dormir mejor mañana.

Si algo se va a notar con Mercurio en Libra, es esa sensación de alivio que da sacar el tema en vez de seguir pateándolo. Es como ventilar la casa después de días encerrados: cuesta abrir la ventana al principio, pero el aire fresco entra y todo se siente más liviano.

El equilibrio no solo es emocional: también es pagar lo que debés, cobrar lo que te deben y poder mirar el homebanking sin que se te cierre el pecho.

LISTA DE SIGNOS MÁS TOCADOS

Libra: vas a ser la estrella de las charlas incómodas pero necesarias. Respirá y dale para adelante.

Capricornio: tus planes a futuro se ordenan si abrís el juego y pedís claridad en los números.

Géminis: conversaciones antiguas pueden volver, pero ahora tenés más tacto y humor para encararlas.

Aries: ojo con las respuestas impulsivas; escuchá antes de contestar.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿A qué signos afecta más este Mercurio en Libra?

Especialmente a Libra, Aries, Capricornio y Géminis, que sentirán la necesidad de hablar y ordenar cuentas.

¿Es buen momento para firmar acuerdos?

Sí, siempre que haya transparencia y todo se hable con calma y respeto.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Astrología Libra
Notas relacionadas
Astrología: estos 4 signos tendrán revelaciones importantes antes que termine septiembre 2025
Astrología: 3 signos que atraerán suerte y buena fortuna antes de que termine septiembre 2025
Astrología: 4 signos que recibirán noticias inesperadas antes de que termine septiembre 2025

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar