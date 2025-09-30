Astrología: Mercurio en Libra y los 4 signos que van a romperse con charlas pendientes que salen a la luz

Si venías esquivando una charla con tu pareja sobre el alquiler, o con un amigo por esa plata que prestaste, este tránsito te invita a animarte. Y no, no hace falta sacar el Excel: basta con hablar desde un lugar sincero.

Hablar no es pelear. Es buscar un punto medio que alivie a todos.

image El equilibrio empieza cuando te animás a decir lo que te pesa. Foto: Mercurio en Libra, Astrología.

“El equilibrio también se siente en el bolsillo”

Cuando la guita preocupa, el humor se nota. Por eso, poner orden financiero hoy puede traducirse en dormir mejor mañana.

Si algo se va a notar con Mercurio en Libra, es esa sensación de alivio que da sacar el tema en vez de seguir pateándolo. Es como ventilar la casa después de días encerrados: cuesta abrir la ventana al principio, pero el aire fresco entra y todo se siente más liviano.

El equilibrio no solo es emocional: también es pagar lo que debés, cobrar lo que te deben y poder mirar el homebanking sin que se te cierre el pecho.

LISTA DE SIGNOS MÁS TOCADOS

Libra: vas a ser la estrella de las charlas incómodas pero necesarias. Respirá y dale para adelante.

Capricornio: tus planes a futuro se ordenan si abrís el juego y pedís claridad en los números.

Géminis: conversaciones antiguas pueden volver, pero ahora tenés más tacto y humor para encararlas.

Aries: ojo con las respuestas impulsivas; escuchá antes de contestar.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿A qué signos afecta más este Mercurio en Libra?

Especialmente a Libra, Aries, Capricornio y Géminis, que sentirán la necesidad de hablar y ordenar cuentas.

¿Es buen momento para firmar acuerdos?

Sí, siempre que haya transparencia y todo se hable con calma y respeto.