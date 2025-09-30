Astrología: Mercurio en Libra y los 4 signos que van a romperse con charlas pendientes que salen a la luz

¿Alguna vez te pasó que mirás la app del banco, suspirás y cerrás el celular rápido, como si eso hiciera desaparecer el problema? Bueno… Mercurio en Libra viene a decirte: “Mirá, no sirve barrer bajo la alfombra”.
Mercurio en Libra pide acuerdos claros: charlas sinceras y números sobre la mesa. Enterate todo lo que dice la astrología.
Mercurio en Libra: poner las cartas sobre la mesa puede ser más liberador que difícil. Foto: Internet, astrología.
¿Alguna vez te pasó que mirás la app del banco, suspirás y cerrás el celular rápido, como si eso hiciera desaparecer el problema? Bueno… Mercurio en Libra viene a decirte: “Mirá, no sirve barrer bajo la alfombra”.
Este tránsito no es de los que te dejan quieto. Trae aire de charlas pendientes, esas que postergamos porque “no es el momento”. Spoiler: ahora sí lo es.
El planeta de la comunicación y los papeles se pasea por Libra, el signo del balance y los acuerdos, y nos tira la posta: llegó la hora de ordenar las cuentas, firmar papeles, pedir lo que nos deben y negociar con más calma.
Muchas veces creemos que sentarse a hablar de plata, gastos compartidos o límites es sinónimo de discusión. Pero Mercurio en Libra propone lo contrario: un diálogo que busca armonía, no drama.
Si venías esquivando una charla con tu pareja sobre el alquiler, o con un amigo por esa plata que prestaste, este tránsito te invita a animarte. Y no, no hace falta sacar el Excel: basta con hablar desde un lugar sincero.
Hablar no es pelear. Es buscar un punto medio que alivie a todos.
Cuando la guita preocupa, el humor se nota. Por eso, poner orden financiero hoy puede traducirse en dormir mejor mañana.
Si algo se va a notar con Mercurio en Libra, es esa sensación de alivio que da sacar el tema en vez de seguir pateándolo. Es como ventilar la casa después de días encerrados: cuesta abrir la ventana al principio, pero el aire fresco entra y todo se siente más liviano.
El equilibrio no solo es emocional: también es pagar lo que debés, cobrar lo que te deben y poder mirar el homebanking sin que se te cierre el pecho.
Libra: vas a ser la estrella de las charlas incómodas pero necesarias. Respirá y dale para adelante.
Capricornio: tus planes a futuro se ordenan si abrís el juego y pedís claridad en los números.
Géminis: conversaciones antiguas pueden volver, pero ahora tenés más tacto y humor para encararlas.
Aries: ojo con las respuestas impulsivas; escuchá antes de contestar.
¿A qué signos afecta más este Mercurio en Libra?
Especialmente a Libra, Aries, Capricornio y Géminis, que sentirán la necesidad de hablar y ordenar cuentas.
¿Es buen momento para firmar acuerdos?
Sí, siempre que haya transparencia y todo se hable con calma y respeto.