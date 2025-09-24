En vivo Radio La Red
Trends
Signos
primavera
ASTROLOGÍA

Astrología: 3 signos que atraerán suerte y buena fortuna antes de que termine septiembre 2025

El mes de septiembre se despide con una racha positiva: tres signos recibirán la energía de la fortuna en amor, dinero y proyectos.

Astrología: 3 signos que atraerán suerte y buena fortuna antes de que termine septiembre 2025

El final de septiembre 2025 llega con una combinación energética favorable: el Sol en Libra y Júpiter bien aspectado abren puertas a la suerte y la buena fortuna. Aunque todos sentirán cierta influencia positiva, tres signos del zodíaco estarán especialmente favorecidos con oportunidades inesperadas.

Géminis: éxito en proyectos y dinero

La suerte se activa en el plano económico. Podrías recibir un pago pendiente, una propuesta laboral o un negocio extra que aumenta tus ingresos. Además, un contacto inesperado abre puertas en lo profesional.

Leo: brillo en el amor y reconocimiento

Septiembre cierra con un golpe de suerte en lo sentimental. Si estás en pareja, llegan momentos de unión y celebración. Los solteros pueden conocer a alguien que cambia el rumbo del corazón. También habrá reconocimiento público o laboral.

Sagitario: viajes y oportunidades

Los últimos días del mes te sorprenden con invitaciones, viajes o propuestas que expanden tu horizonte. La suerte te acompaña en lo académico y profesional, dándote un impulso hacia nuevas metas.

Estos tres signos serán los grandes beneficiados por el cierre energético de septiembre. La fortuna se manifestará en distintas áreas, pero en todos los casos traerá alegría y expansión.

