Astrología: qué cambia desde hoy en tu forma de relacionarte cuando Marte entra en Libra

No es casual que empiece en plena semana: el aire se vuelve más fino, más filoso, más sensible. ¿Qué pasa cuando lo que deseo choca con lo que el otro espera de mí? ¿Qué pasa si tengo ganas de pelear pero no me animo a hablar? ¿Y si todo lo que callo se empieza a colar por gestos, miradas o sarcasmos?