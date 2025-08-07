Agustina Kämpfer reveló un dato preocupante del control que ejercía Claudio Contardi sobre Julieta Prandi

La preocupación de Kämpfer creció al notar que cada situación que generaba tensión en Julieta tenía una conexión directa con los comentarios de su entonces pareja, Claudio Contardi. Y fue en una charla entre bastidores donde Agustina lanzó una pregunta clave:

“Era un programa a la tarde. Generalmente los tipos a esa hora están laburando. Le pregunté: ‘¿Tu marido qué hace?’ Y me dice: ‘Lo mira por el teléfono’”.

“El final del programa siempre era zarpado, entonces miraba siempre los últimos tres minutos. Él tenía algo para decir en cualquier momento. Siempre que pasaba algo, en cualquier momento, él estaba mirando. Nunca se lo perdía. Era como un dron... viendo todo lo que pasaba”, agregó Kämpfer, graficando con claridad el nivel de seguimiento constante que ejercía.

Estas revelaciones no hacen más que confirmar el infierno que Julieta Prandi vivió durante años junto a Claudio Contardi, quien actualmente enfrenta denuncias judiciales de alto calibre por violencia psicológica, económica y otras causas graves.