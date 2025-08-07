En vivo Radio La Red
Trends
Julieta Prandi
Agustina Kämpfer
Violencia

Agustina Kämpfer reveló un dato preocupante del control que ejercía Claudio Contardi sobre Julieta Prandi

Agustina Kämpfer reveló un dato estremecedor e inquietante sobre lo que le hacía Claudio Contardi a Julieta Prandi. Enterate.

Años después de haber compartido pantalla en el ciclo Incorrectas, conducido por Moria Casán, Agustina Kämpfer rompió el silencio y reveló un dato estremecedor sobre el nivel de control que Claudio Contardi —ex pareja de Julieta Prandi— ejercía sobre la conductora y modelo durante ese tiempo.

Julieta Prandi y la terrible revelación sobre lo que le hacía Claudio Contardi: Me convencía que yo tenía un cáncer de...

Lo que comenzó como una percepción de "algo raro" se transformó en una certeza inquietante para Kämpfer, que con el correr de los programas fue notando actitudes poco frecuentes y patrones que se repetían en su compañera.

“Pasaban cosas en el programa que no nos gustaban, ¿cierto? Pero en Julieta yo las veía sobredimensionadas... La veía completamente desconfada”, comenzó diciendo Agustina, dejando entrever que algo mucho más profundo se escondía detrás de las reacciones de su colega.

Según detalló, Prandi reaccionaba con angustia ante ciertos momentos del programa, pero lo llamativo era lo que ocurría después: “Me contaba la opinión o la devolución que le había hecho él. La veía a ella en alguna situación que a él no le gustaba y ella quedaba totalmente desencajada. Así una vez, otra vez, otra vez… Hasta que empezó a llamar mucho la atención”.

La preocupación de Kämpfer creció al notar que cada situación que generaba tensión en Julieta tenía una conexión directa con los comentarios de su entonces pareja, Claudio Contardi. Y fue en una charla entre bastidores donde Agustina lanzó una pregunta clave:

“Era un programa a la tarde. Generalmente los tipos a esa hora están laburando. Le pregunté: ‘¿Tu marido qué hace?’ Y me dice: ‘Lo mira por el teléfono’”.

“El final del programa siempre era zarpado, entonces miraba siempre los últimos tres minutos. Él tenía algo para decir en cualquier momento. Siempre que pasaba algo, en cualquier momento, él estaba mirando. Nunca se lo perdía. Era como un dron... viendo todo lo que pasaba”, agregó Kämpfer, graficando con claridad el nivel de seguimiento constante que ejercía.

Estas revelaciones no hacen más que confirmar el infierno que Julieta Prandi vivió durante años junto a Claudio Contardi, quien actualmente enfrenta denuncias judiciales de alto calibre por violencia psicológica, económica y otras causas graves.

