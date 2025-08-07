En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Leo
Signos
ASTROLOGÍA

Portal 8/8 en Leo: cómo impacta en cada signo del zodiaco y qué energía activa

El Portal 8/8 en Leo activa una energía poderosa de manifestación. Descubrí cómo impacta en tu signo y qué hacer para aprovecharla.

Portal 8/8: 5 rituales simples para atraer amor

Portal 8/8: 5 rituales simples para atraer amor, abundancia y claridad mental

Cada 8 de agosto se abre un portal energético conocido como el Portal de León. Este evento místico, que combina el paso del Sol por Leo con la alineación con la estrella Sirio, representa una poderosa oportunidad para reconectarnos con nuestra esencia, manifestar deseos y elevar la vibración personal y colectiva. Te contamos cómo afecta a cada signo del zodiaco y cómo aprovechar esta energía.

Leé también Se abre el "Portal del león" de agosto: 5 signos bendecidos y 5 rituales para activar el portal del 8/8
Lo que dicen los astrólogos sobre la energía del 8 de agosto y no te contaron. Foto: Ideogram.

¿Qué es el Portal 8/8 y por qué se lo llama Portal de León?

El Portal 8/8, también llamado Portal de León, se produce todos los años el 8 de agosto, cuando el Sol transita por el signo de Leo y se alinea con la estrella Sirio, uno de los cuerpos celestes más brillantes del cielo nocturno. Esta configuración energética se considera una "puerta" hacia planos más elevados de conciencia.

El nombre "Portal de León" hace referencia al signo zodiacal que rige durante esta etapa: Leo, asociado con el corazón, el poder personal, la creatividad, la identidad y la autoexpresión. Además, el número 8 tiene un fuerte simbolismo espiritual: representa el infinito, la abundancia y la regeneración.

portal fuego

¿Qué energía activa el Portal de León?

Durante este portal, se potencia la conexión con:

  • La manifestación de deseos

  • La intuición y el despertar espiritual

  • La confianza, el coraje y la autoafirmación

  • El propósito del alma y la alineación del corazón con la mente

Es un momento ideal para hacer rituales, meditar, escribir intenciones y trabajar en desbloquear patrones limitantes.

portal signos

Cómo afecta el Portal 8/8 a cada signo del zodiaco

Aries

El Portal 8/8 activa tu creatividad, tu pasión y tus ganas de brillar. Es un buen momento para asumir protagonismo y liderar nuevos proyectos personales o creativos. Conectá con tu niño interior.

Tauro

Se abren procesos profundos relacionados con el hogar, la familia y las raíces. Puede que sientas el deseo de sanar vínculos o reconectar con tu espacio emocional. Buen momento para limpiar energías en casa.

Géminis

La energía leonina impacta directamente en tu comunicación. Ideal para trabajar afirmaciones positivas, escribir intenciones o lanzar proyectos que incluyan tu voz, tu imagen o tu mensaje.

Cáncer

El foco estará en tu seguridad personal y autoestima. El Portal te invita a revisar tu relación con el dinero y el merecimiento. Ritual de abundancia recomendado.

Leo

Sos el gran protagonista del Portal. Se renuevan tu identidad, tu energía vital y tu propósito. Excelente momento para hacer un reset emocional y escribir tus intenciones más profundas. Conectá con lo que realmente querés.

PORTAL 8-8 AGOSTO NUMEROLOGIA ASTROLOGIA SIGNOS

Virgo

Se activa tu mundo interior. El Portal puede darte señales claras en sueños o meditaciones. Estás en una etapa de cierre de ciclo y preparación para un renacimiento. Prestá atención a tu intuición.

Libra

Tu vida social y tus vínculos se iluminan. Es momento de revisar tus relaciones, rodearte de personas afines a tu energía actual y soltar lo que ya no suma. El Portal te da fuerza para elegir con el corazón.

Escorpio

El Portal impacta tu vocación y tu imagen pública. Es una oportunidad para hacerte ver, mostrar tus talentos y avanzar en tu carrera. También se activa el deseo de liderar o tomar decisiones importantes.

Sagitario

Tu espíritu se expande. El Portal 8/8 te conecta con nuevas ideas, aprendizajes y filosofías de vida. Puede llegar un viaje, una oportunidad de estudio o una revelación espiritual.

Capricornio

Tiempo de transformación. Este Portal activa tus emociones más profundas y te impulsa a dejar atrás miedos, culpas o bloqueos. Buen momento para trabajar en sanar vínculos y soltar cargas.

Acuario

La energía se concentra en tus relaciones. Podés sentir claridad sobre con quién sí y con quién no querés seguir compartiendo caminos. También es un gran día para declarar amor o establecer acuerdos importantes.

Piscis

El Portal 8/8 te invita a poner orden en tu rutina, priorizar tu bienestar y comprometerte con hábitos saludables. También puede traer nuevas responsabilidades laborales. Ideal para intencionar un cambio de vida.

portal fuego signos astrologia 1

¿Cómo aprovechar el Portal 8/8?

  • Escribí tus intenciones como si ya se hubieran cumplido

  • Meditá o visualizá luz dorada entrando por tu corazón

  • Hacete una limpieza energética con baños o sahumos

  • Agradecé todo lo que ya tenés y elevá tu vibración

  • Conectá con la creatividad: bailá, cantá, escribí, expresate

Frase para cerrar:

"El Portal 8/8 es una invitación a recordar quién sos, qué deseás y qué estás listo para manifestar. El universo te está escuchando."

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Leo Signos Astrología Espiritualidad agosto signo
Notas relacionadas
Portal 8/8: cinco signos que brillarán más que nunca tras el portal energético de agosto 2025
Portal 8/8 en Leo: cómo impacta en cada signo del zodiaco y qué energía activa
Gran Trígono de Fuego de agosto 2025: qué es, cuándo ocurre y cómo aprovechar su energía según tu signo

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar