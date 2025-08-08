Luna llena, Marte en Libra y Mercurio retrógrado: el combo astral que mueve todo este fin de semana

Ideas para procesar:
-
Respirar antes de reaccionar
-
Escribir lo que sentís sin juzgarte
-
No contestar todo el mismo día
-
Bailar tu ansiedad
Desactivar el chat que te altera
image
Cuando el cielo se enreda, el alma pide claridad. Foto: Ideogram/Luna llena en Acuario.
Luna llena, Marte en Libra y Mercurio retrógrado: ¿Cómo afecta este combo a cada signo?
Géminis: Todo lo que digas puede ser malinterpretado. Cuidá tus palabras, pero no te calles lo que importa.
Capricornio: Soltá el control. Permitite sentir, incluso si no sabés qué hacer con eso.
Aries: Marte te enciende, pero dudás. Esperá. No decidas desde la bronca.
Virgo: Mercurio te revuelve. No te exijas respuestas claras. Observá.
Piscis: Saturación emocional. Necesitás desconectar. Apagá todo y volvé a vos.
Preguntas frecuentes
¿Qué hacer si me peleo durante Mercurio retrógrado?
Respirá. No respondas en caliente. Tal vez no sea tan grave como parece.
¿Qué significa Marte en Libra en lo emocional?
Deseamos paz, pero reaccionamos más rápido. Es una danza entre deseo, incomodidad y equilibrio.
¿Qué hacer si me siento muy sensible con la Luna llena?
Permití la emoción. No la evites. Llorá, escribí, caminá. Después vas a ver más claro.