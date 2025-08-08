En vivo Radio La Red
Luna
Marte
LOS ASTROS

Luna llena, Marte en Libra y Mercurio retrógrado: el combo astral que mueve todo este fin de semana

Comunicación tensa, emociones al rojo vivo y vínculos que se reconfiguran en la Luna llena, Marte en Libra y Mercurio retrógrado.

Luna llena + Mercurio retrógrado + Marte en Libra: un finde para elegir con el corazón. Foto: Ideogram.

Luna llena + Mercurio retrógrado + Marte en Libra: un finde para elegir con el corazón. Foto: Ideogram.

Este finde se siente cargado y movilizante. La Luna llena en Acuario pide libertad. Mercurio retrógrado en Virgo trae confusiones. Y Marte en Libra enciende el deseo… pero también la incomodidad. Todo se mezcla: ganas de hablar, de escapar, de cambiar todo de golpe.

Luna en Virgo impulsa a cerrar capítulos con Mercurio retrógrado en Leo. Foto: Astrología/Ideogram.

Pero cada emoción que aparece, trae un mensaje. Aunque duela. Aunque no te guste escucharlo.

¿Y si el conflicto también puede ser un puente? Marte en Libra busca armonía, pero se enoja si no la encuentra. Mercurio retrógrado complica la comunicación, y la Luna llena expone lo que ya no se puede tapar.nNo es tiempo de decisiones drásticas, pero sí de mirar de frente lo que duele. Porque lo que duele… también puede transformarse.

No siempre se trata de entender: a veces se trata de dejar sentir. Permitite bajar el ritmo. Silenciar el ruido. Dejar espacio a lo que aflora. Esta Luna no te pide respuestas. Te pide presencia.

Ideas para procesar:

  • Respirar antes de reaccionar

  • Escribir lo que sentís sin juzgarte

  • No contestar todo el mismo día

  • Bailar tu ansiedad

  • Desactivar el chat que te altera

    image
    Cuando el cielo se enreda, el alma pide claridad. Foto: Ideogram/Luna llena en Acuario.

    Cuando el cielo se enreda, el alma pide claridad. Foto: Ideogram/Luna llena en Acuario.

Luna llena, Marte en Libra y Mercurio retrógrado: ¿Cómo afecta este combo a cada signo?

Géminis: Todo lo que digas puede ser malinterpretado. Cuidá tus palabras, pero no te calles lo que importa.

Capricornio: Soltá el control. Permitite sentir, incluso si no sabés qué hacer con eso.

Aries: Marte te enciende, pero dudás. Esperá. No decidas desde la bronca.

Virgo: Mercurio te revuelve. No te exijas respuestas claras. Observá.

Piscis: Saturación emocional. Necesitás desconectar. Apagá todo y volvé a vos.

Preguntas frecuentes

¿Qué hacer si me peleo durante Mercurio retrógrado?

Respirá. No respondas en caliente. Tal vez no sea tan grave como parece.

¿Qué significa Marte en Libra en lo emocional?

Deseamos paz, pero reaccionamos más rápido. Es una danza entre deseo, incomodidad y equilibrio.

¿Qué hacer si me siento muy sensible con la Luna llena?

Permití la emoción. No la evites. Llorá, escribí, caminá. Después vas a ver más claro.

