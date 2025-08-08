Astrología: Lo que trae este finde con Mercurio retrógrado, Luna llena y Marte en Libra

¿Y si no tenés que tener todo claro?

Mercurio retrógrado en Virgo puede nublarte. No entiendas todo ahora. Sentí, observá, esperá.

Y mientras tanto, podés hacer pequeños rituales que te devuelvan al eje:

Caminar en silencio

Escribir lo que no podés decir

Prender una vela y meditar 5 minutos

Respirar antes de contestar image Mercurio retrógrado en Virgo: cuando el pensamiento no alcanza, habla el corazón. Foto: Ideogram.

Signos que más lo sienten este finde al Mercurio retrógrado

Cáncer: Emoción a flor de piel. Llorá si lo necesitás. También es una forma de sanar.

Sagitario: Ganas de irte, cambiar todo, empezar de nuevo. ¿Y si primero lo decís?

Libra: Marte te empuja, pero también te frena. Estás entre el deseo y el deber. Escuchá tu cuerpo.

Capricornio: El control no te va a salvar. Dejá que otros te vean vulnerable.

Aries: No es no sentir: es sentir distinto. No huyas, mirá.

Preguntas frecuentes

¿Cómo afecta este finde a los vínculos?

Trae roces, revelaciones, charlas necesarias. No todo se rompe: muchas cosas se sinceran.

¿Qué rituales puedo hacer para calmarme?

Respirar, escribir, apagar el teléfono. Cualquier acto consciente puede ser ritual.

¿Puedo tomar decisiones importantes con Mercurio retrógrado?

Mejor esperá unos días. Sentí primero, decidí después.