En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Mercurio retrógrado
ASTROLOGÍA

Astrología: Lo que trae este finde con Mercurio retrógrado, Luna llena y Marte en Libra

Cómo impacta este finde según tu signo con Mercurio retrógrado, Luna llena y Marte en Libra. Enterate de todo.

Luna llena en Acuario: lo que arde

Luna llena en Acuario: lo que arde, también ilumina. Foto: Ideogram.

Este fin de semana no da respiro. Y no porque haya “malas vibras”, sino porque el cielo está hiperactivo y tus emociones también. Con la Luna llena en Acuario, Mercurio retrógrado en Virgo y Marte en Libra, los vínculos se tensan, las palabras duelen o no alcanzan, y lo que evitaste mirar... se te pone de frente. ¿Lo bueno? Lo que se mueve, también se puede sanar.

Leé también Astrología: Los 5 signos más afectados por Marte que se despide de Virgo
Cuando Marte se va, te deja preguntándote si tu deseo sigue siendo el mismo. Foto: Astrología/Ideogram.

Hablar claro también es un acto de amor propio. No siempre se trata de tener “la charla definitiva”. A veces, se trata de animarte a ser honesto, aunque no tengas todo resuelto.

Este finde puede traer:

  • Reencuentros incómodos

  • Conversaciones emocionales

  • Ganas de cambiar todo

  • Sensación de estar “al borde”

Pero lo que está al borde… también puede florecer.

¿Y si no tenés que tener todo claro?

Mercurio retrógrado en Virgo puede nublarte. No entiendas todo ahora. Sentí, observá, esperá.

Y mientras tanto, podés hacer pequeños rituales que te devuelvan al eje:

  • Caminar en silencio

  • Escribir lo que no podés decir

  • Prender una vela y meditar 5 minutos

  • Respirar antes de contestar

    image
    Mercurio retr&oacute;grado en Virgo: cuando el pensamiento no alcanza, habla el coraz&oacute;n. Foto: Ideogram.

    Mercurio retrógrado en Virgo: cuando el pensamiento no alcanza, habla el corazón. Foto: Ideogram.

Signos que más lo sienten este finde al Mercurio retrógrado

Cáncer: Emoción a flor de piel. Llorá si lo necesitás. También es una forma de sanar.

Sagitario: Ganas de irte, cambiar todo, empezar de nuevo. ¿Y si primero lo decís?

Libra: Marte te empuja, pero también te frena. Estás entre el deseo y el deber. Escuchá tu cuerpo.

Capricornio: El control no te va a salvar. Dejá que otros te vean vulnerable.

Aries: No es no sentir: es sentir distinto. No huyas, mirá.

Preguntas frecuentes

¿Cómo afecta este finde a los vínculos?

Trae roces, revelaciones, charlas necesarias. No todo se rompe: muchas cosas se sinceran.

¿Qué rituales puedo hacer para calmarme?

Respirar, escribir, apagar el teléfono. Cualquier acto consciente puede ser ritual.

¿Puedo tomar decisiones importantes con Mercurio retrógrado?

Mejor esperá unos días. Sentí primero, decidí después.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Mercurio retrógrado
Notas relacionadas
Astrología: Marte se acerca a Saturno y se sienten los efectos en tu signo
Astrología: los 4 signos que pueden tomar decisiones de las que se arrepientan
Astrología: qué cambia desde hoy en tu forma de relacionarte cuando Marte entra en Libra

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar