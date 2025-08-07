En vivo Radio La Red
Virgo
Libra
ASTROLOGÍA

Virgo, Libra y Escorpio: Los signos que esperan grandes sucesos

Entre lo que deseás y lo que debés, este jueves pone a prueba tu equilibrio interno. ¿A qué signo le explota la bomba emocional en Virgo, Libra y Escorpio?

Entre la rebeldía y la responsabilidad: el zodíaco elige cómo vivir este jueves. Foto: Libra

Entre la rebeldía y la responsabilidad: el zodíaco elige cómo vivir este jueves. Foto: Libra, Virgo, Escorpio/Ideogram

Un jueves que no deja pasar nada por alto Con Marte y Saturno enfrentados, y la energía de Urano metiendo picante, este jueves se vuelve un campo de pruebas para muchos signos. Pero hay tres que lo sienten más en carne viva: Virgo, Libra y Escorpio. Cada uno con su estilo, pero todos con la misma pregunta flotando:

Venus en cuadratura: cuando el deseo choca con lo real, nace una nueva verdad emocional. Foto: Internet/astrología.

¿Sigo como estoy… o me animo al cambio, aunque incomode?

Astrología: “¿Y si lo que te molesta es lo que más te pide atención?”

Es fácil mirar para otro lado. Pero este día te dice: “Ya no podés seguir ignorando esto.” Sea un vínculo, un límite, un deseo tapado o una decisión postergada. Lo emocional se vuelve físico. Y lo mental, insoportable.

Predicciones para Virgo, Libra y Escorpio

Virgo

Querés hacer todo perfecto, pero algo se desacomoda. No es falla, es oportunidad.

Soltá el control y escuchá tu cuerpo: te está pidiendo cambios.

Libra

Los vínculos te tironean. Querés quedar bien con todos, pero… ¿a qué costo?

Este jueves te confronta con el deseo propio. Animarte a decir lo que necesitás es clave.

Escorpio

Tenés ganas de patear el tablero. Pero antes de prender fuego todo, pensá: ¿Qué parte tuya no está siendo escuchada? Hoy podés transformarte… si te animás a hablar desde el corazón.

Hay días que nos piden cambiar… aunque no estemos listos. Foto: Virgo, Libra, Escorpio/Ideogram.

Otros signos también están en juego

Tauro

Los cambios que evitaste ahora te golpean la puerta. Respirá antes de reaccionar.

Sagitario

Querés liberarte, pero no sabés bien de qué. Este día puede darte una pista.

Preguntas frecuentes

¿Por qué este jueves se siente tan intenso emocionalmente?

Porque hay varios tránsitos que activan conflicto interno entre deseo y límite, impulso y realidad.

¿Qué signo está más movilizado?

Virgo, Libra y Escorpio pueden sentirlo más fuerte, pero la energía afecta a todos en distintos niveles.

¿Cómo aprovecho esta energía sin caer en crisis?

Escuchando lo que sentís sin juzgarte, y buscando formas creativas de expresarlo.

