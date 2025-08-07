Virgo, Libra y Escorpio: Los signos que esperan grandes sucesos

Querés hacer todo perfecto, pero algo se desacomoda. No es falla, es oportunidad.

Soltá el control y escuchá tu cuerpo: te está pidiendo cambios.

Libra

Los vínculos te tironean. Querés quedar bien con todos, pero… ¿a qué costo?

Este jueves te confronta con el deseo propio. Animarte a decir lo que necesitás es clave.

Escorpio

Tenés ganas de patear el tablero. Pero antes de prender fuego todo, pensá: ¿Qué parte tuya no está siendo escuchada? Hoy podés transformarte… si te animás a hablar desde el corazón.

image Hay días que nos piden cambiar… aunque no estemos listos. Foto: Virgo, Libra, Escorpio/Ideogram.

Otros signos también están en juego

Tauro

Los cambios que evitaste ahora te golpean la puerta. Respirá antes de reaccionar.

Sagitario

Querés liberarte, pero no sabés bien de qué. Este día puede darte una pista.

Preguntas frecuentes

¿Por qué este jueves se siente tan intenso emocionalmente?

Porque hay varios tránsitos que activan conflicto interno entre deseo y límite, impulso y realidad.

¿Qué signo está más movilizado?

Virgo, Libra y Escorpio pueden sentirlo más fuerte, pero la energía afecta a todos en distintos niveles.

¿Cómo aprovecho esta energía sin caer en crisis?

Escuchando lo que sentís sin juzgarte, y buscando formas creativas de expresarlo.