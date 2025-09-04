En vivo Radio La Red
Luna
Astrología
ASTROLOGÍA

Astrología: cómo afectará la Luna de Sangre a los signos de fuego, aire, tierra y agua

El eclipse lunar del 7 de septiembre moviliza a todos los signos, pero cada elemento lo vivirá de manera distinta.

La Luna de Sangre en Aries no pasa desapercibida. Los signos de fuego, aire, tierra y agua sentirán su energía en diferentes áreas de la vida. Este evento astral es ideal para identificar qué se debe soltar y qué se debe potenciar.

Luna de Sangre en Aries signos septiembre 3

Signos de Fuego (Aries, Leo, Sagitario)

Sentirán la intensidad de manera directa. Aries enfrenta un cambio personal profundo; Leo vive un renacer creativo y Sagitario abre puertas en amor y viajes.

signos astrologia geminis.jpg

Signos de Aire (Géminis, Libra, Acuario)

La comunicación y los vínculos son protagonistas. Géminis recibe revelaciones, Libra enfrenta decisiones cruciales en pareja y Acuario conecta con nuevas amistades.

Signos de Tierra (Tauro, Virgo, Capricornio)

El eclipse los lleva a reorganizar rutinas, prioridades y responsabilidades. Tauro necesita soltar apegos, Virgo modificar hábitos, y Capricornio replantear su relación con el trabajo.

Astrologia predicciones de la Luna en Escorpio (4).webp

Signos de Agua (Cáncer, Escorpio, Piscis)

Vivirán el eclipse en el plano emocional. Cáncer sana viejas heridas, Escorpio experimenta pasiones intensas y Piscis recibe intuiciones poderosas pero debe evitar autoengaños.

