Astrología: cómo afectará la Luna de Sangre a los signos de fuego, aire, tierra y agua

La Luna de Sangre en Aries no pasa desapercibida. Los signos de fuego, aire, tierra y agua sentirán su energía en diferentes áreas de la vida. Este evento astral es ideal para identificar qué se debe soltar y qué se debe potenciar.
El eclipse lunar del 7 de septiembre moviliza a todos los signos, pero cada elemento lo vivirá de manera distinta.
La Luna de Sangre en Aries no pasa desapercibida. Los signos de fuego, aire, tierra y agua sentirán su energía en diferentes áreas de la vida. Este evento astral es ideal para identificar qué se debe soltar y qué se debe potenciar.
Sentirán la intensidad de manera directa. Aries enfrenta un cambio personal profundo; Leo vive un renacer creativo y Sagitario abre puertas en amor y viajes.
La comunicación y los vínculos son protagonistas. Géminis recibe revelaciones, Libra enfrenta decisiones cruciales en pareja y Acuario conecta con nuevas amistades.
El eclipse los lleva a reorganizar rutinas, prioridades y responsabilidades. Tauro necesita soltar apegos, Virgo modificar hábitos, y Capricornio replantear su relación con el trabajo.
Vivirán el eclipse en el plano emocional. Cáncer sana viejas heridas, Escorpio experimenta pasiones intensas y Piscis recibe intuiciones poderosas pero debe evitar autoengaños.