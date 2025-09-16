En vivo Radio La Red
Trends
Signos
primavera
ASTROLOGÍA

Astrología: Qué signos atraerán propuestas de convivencia o matrimonio esta primavera

Con el renacer de la naturaleza, algunos signos darán pasos firmes en el amor durante septiembre 2025. La primavera será la estación ideal para comprometerse y proyectar un futuro juntos.

La llegada de la primavera no solo despierta romances fugaces: también inspira decisiones importantes. Desde el 21 de septiembre, ciertos signos estarán listos para formalizar sus relaciones y avanzar hacia compromisos duraderos, como convivencias, casamientos o planes familiares.

Los signos que comenzarán una historia de amor justo en el equinoccio del 21 de septiembre 2025

pareja boda casamiento flores

Tauro: estabilidad y seguridad

Tauro buscará fortalecer la base de su relación. Si están en pareja, es probable que propongan dar el siguiente paso y construir un hogar juntos.

Cáncer: el signo del hogar

Para Cáncer, el amor es sinónimo de pertenencia. Esta primavera sentirá el impulso de consolidar vínculos y hablar de convivencia o casamiento.

boda casamiento pareja amor flores

Capricornio: compromiso a largo plazo

Aunque suele avanzar con cautela, Capricornio sentirá que llegó el momento de apostar en serio por el amor. Podría sorprender a su pareja con una propuesta formal.

Virgo: organización y planes compartidos

Virgo tendrá necesidad de planificar a futuro. La primavera le dará el empuje para animarse a dar pasos grandes en pareja, desde mudanzas hasta bodas.

Piscis: amor que se vuelve refugio

Los piscianos buscarán un vínculo que les brinde contención y estabilidad emocional. Estarán listos para comprometerse y formar un proyecto de vida en común.

