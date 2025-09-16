Astrología: Qué signos atraerán propuestas de convivencia o matrimonio esta primavera

Cáncer: el signo del hogar
Para Cáncer, el amor es sinónimo de pertenencia. Esta primavera sentirá el impulso de consolidar vínculos y hablar de convivencia o casamiento.
boda casamiento pareja amor flores
Capricornio: compromiso a largo plazo
Aunque suele avanzar con cautela, Capricornio sentirá que llegó el momento de apostar en serio por el amor. Podría sorprender a su pareja con una propuesta formal.
Virgo: organización y planes compartidos
Virgo tendrá necesidad de planificar a futuro. La primavera le dará el empuje para animarse a dar pasos grandes en pareja, desde mudanzas hasta bodas.
Piscis: amor que se vuelve refugio
Los piscianos buscarán un vínculo que les brinde contención y estabilidad emocional. Estarán listos para comprometerse y formar un proyecto de vida en común.