Astrología: Qué signos atraerán propuestas de convivencia o matrimonio esta primavera

Cáncer: el signo del hogar

Para Cáncer, el amor es sinónimo de pertenencia. Esta primavera sentirá el impulso de consolidar vínculos y hablar de convivencia o casamiento.

boda casamiento pareja amor flores

Capricornio: compromiso a largo plazo

Aunque suele avanzar con cautela, Capricornio sentirá que llegó el momento de apostar en serio por el amor. Podría sorprender a su pareja con una propuesta formal.

Virgo: organización y planes compartidos

Virgo tendrá necesidad de planificar a futuro. La primavera le dará el empuje para animarse a dar pasos grandes en pareja, desde mudanzas hasta bodas.

Piscis: amor que se vuelve refugio

Los piscianos buscarán un vínculo que les brinde contención y estabilidad emocional. Estarán listos para comprometerse y formar un proyecto de vida en común.