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Noche de los Museos 2026: cómo sacar el Pase Libre para viajar gratis

La Ciudad ofrecerá transporte público gratuito durante La Noche de los Museos 2026. Conocé qué medios estarán incluidos, cuáles serán los horarios y cómo descargar el Pase Libre para viajar sin costo en colectivo.

La Noche de los Museos 2026 ofrecerá transporte público gratuito en la Ciudad de Buenos Aires

La Noche de los Museos 2026 ofrecerá transporte público gratuito en la Ciudad de Buenos Aires, con beneficios en colectivos, subtes, buses eléctricos y Ecobici.

Este sábado 14 de noviembre se realizará una nueva edición de La Noche de los Museos en la Ciudad de Buenos Aires, una propuesta que invita a recorrer museos, espacios culturales y edificios históricos con entrada libre y gratuita. Para facilitar los traslados durante la jornada, habrá transporte público gratuito en distintos medios de la Ciudad.

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La 22ª edición de la Noche de los Museos se desarrollará el sábado 14 desde las 19 (Foto: Linda Buenos Aires).

El beneficio incluirá colectivos, subtes, buses eléctricos y Ecobici, aunque cada servicio tendrá sus propios horarios y condiciones. En el caso de los colectivos, será necesario descargar un Pase Libre y mostrarlo al chofer para acceder al viaje sin costo.

La 22.ª edición del evento ofrecerá actividades culturales en distintos puntos porteños y se desarrollará durante la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Cómo descargar el Pase Libre para viajar gratis en colectivo

Para obtener el beneficio, hay que ingresar al sitio oficial de Festivales BA, buscar la opción «Descargar Pase Libre» y hacer clic para bajar el documento en formato PDF.

Una vez descargado, se puede guardar en el celular o imprimir para tenerlo a mano. Al subir al colectivo, será necesario mostrarlo al chofer para acceder al viaje gratuito.

El pase tendrá validez desde las 18 del sábado 14 de noviembre hasta las 3 del domingo 15.

Qué horarios tendrá el transporte gratuito durante La Noche de los Museos 2026

Además de los colectivos, habrá otros servicios disponibles sin costo para facilitar los recorridos por la Ciudad:

  • Colectivos: serán gratuitos desde las 18 del sábado 14 hasta las 3 del domingo 15. Para acceder al beneficio, hay que presentar el Pase Libre.

  • eBus (buses eléctricos): funcionarán de 19 a 3, con una frecuencia de 15 minutos. El recorrido comenzará y finalizará en la Usina del Arte.

  • Ecobici: se podrán realizar hasta cuatro viajes gratuitos de un máximo de 45 minutos cada uno, entre las 19 del sábado y las 3 del domingo.

  • Subte: las líneas B y D funcionarán desde las 19 hasta las 2 del domingo. Las líneas A, C, E y H, además del Premetro, estarán disponibles desde las 19 hasta el cierre del servicio.

Noche de los Museos 2026: qué estaciones de subte tendrán horario extendido

Las estaciones habilitadas para el horario extendido de las líneas B y D serán las siguientes:

  • Línea B: Rosas, Lacroze, Dorrego, Ángel Gallardo, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Alem. El servicio se extenderá hasta las 2 de la madrugada del domingo 15 de noviembre.

  • Línea D: Congreso de Tucumán, Palermo, Scalabrini Ortiz, Pueyrredón, Callao y Catedral. También funcionará con horario extendido hasta las 2 de la madrugada del domingo 15 de noviembre.

Cómo consultar la programación de La Noche de los Museos

La programación completa de La Noche de los Museos se puede consultar en el sitio oficial de Buenos Aires Ciudad, donde se encuentran los espacios participantes y las actividades previstas para el sábado.

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