Luis Zahera brilla en Netflix con este thriller español de suspenso y es su mejor película

Sin embargo, detrás de esa identidad de escritor exitoso existe una realidad mucho más perturbadora.

Q no solamente conoce los mecanismos de la delincuencia porque los investigó como periodista o porque los imaginó para sus novelas. También lleva adelante una vida paralela vinculada directamente con el mundo criminal. El protagonista es un asesino a sueldo que ejecuta sus trabajos con una frialdad que guarda inquietantes semejanzas con la manera en que describe los homicidios en sus libros.

Esta particularidad constituye uno de los elementos centrales de la película. La escritura y los asesinatos dejan de ser dos universos separados para convertirse en partes de una misma personalidad.

La trama avanza cuando el personaje recibe un nuevo encargo que lo introduce en una compleja red de corrupción política y económica. La investigación y los acontecimientos que rodean esa misión lo conectan con un empresario conocido de la zona, mientras aparecen situaciones que complican cada vez más el desarrollo de la historia.

Luis Zahera, uno de los grandes atractivos del thriller español

La participación de Luis Zahera es uno de los motivos que convierten a esta producción en una opción interesante para los seguidores del cine español.

El intérprete se destacó a lo largo de su carrera por construir personajes temperamentales, intensos y muchas veces vinculados con ambientes marginales. Su capacidad para transmitir tensión a través de sus gestos y expresiones lo convirtió en uno de los rostros más reconocibles de las producciones españolas de suspenso y drama.

En El silencio del pantano, su presencia forma parte de un elenco que reúne diferentes figuras del audiovisual ibérico.

Zahera es uno de los nombres que despiertan mayor interés entre quienes siguen su trabajo y buscan producciones en las que pueda desplegar su capacidad para interpretar personajes de carácter fuerte.

Pedro Alonso: el actor de Berlín que también protagoniza esta historia

Otro de los nombres importantes del reparto es Pedro Alonso, quien interpreta a Q, el personaje central de la película.

El actor consiguió reconocimiento internacional gracias a su participación en La Casa de Papel, donde interpretó a Andrés de Fonollosa, conocido popularmente como Berlín.

En esta película, su trabajo se desarrolla alrededor de un protagonista que presenta una relación particular con la violencia y la escritura.

La interpretación de Alonso permite que el espectador se acerque a un personaje difícil de clasificar. Su comportamiento y sus decisiones forman parte de un universo en el que la moralidad ocupa un lugar ambiguo.

El elenco principal de El silencio del pantano con Luis Zahera y Pedro Alonso

Pedro Alonso

Nacho Fresneda

Carmina Barrios

José Ángel Egido

Àlex Monner

Raúl Prieto

Maite Sandoval

Javier Godino

Luis Zahera

Miguel de Lira

Tráiler de El silencio del pantano en Netflix