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"No hay local ya": el dramático relato del comerciante que perdió todo tras la explosión en Lanús

El dueño de una fiambrería de Remedios de Escalada habló con A24 mientras las llamas consumían su negocio. Aseguró que había siete personas en el establecimiento y que varios empleados resultaron heridos.

El dramático relato del comerciante que perdió todo tras la explosión en Lanús. (Foto: A24.com)

El dramático relato del comerciante que perdió todo tras la explosión en Lanús. (Foto: A24.com)

Una violenta explosión seguida de un incendio de grandes proporciones sacudió este viernes el centro de Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús, y provocó la destrucción de un comercio, daños en vehículos y la evacuación preventiva de viviendas cercanas. Hay al menos 20 personas heridas.

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En medio del operativo de emergencia, mientras los bomberos intentaban controlar las llamas, el dueño de una fiambrería afectada brindó un dramático testimonio en vivo a A24. Conmocionado por lo ocurrido, relató cómo el fuego arrasó con su negocio, donde trabajaban siete personas al momento del estallido.

"Se estaba arreglando ahí en la calle, hizo una explosión y agarró el local mío, el mío de la esquina, de la fiambrería", contó el comerciante, mientras observaba cómo el incendio continuaba avanzando.

Cuando el cronista Fabián Rubino le preguntó por los daños que había sufrido el establecimiento, el hombre respondió con desesperación: "Me arruinó, me arruinó".

El local, ubicado en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, quedó destruido como consecuencia del estallido, que se produjo durante trabajos sobre la red de distribución de gas.

"Había siete personas y hay varios heridos": el testimonio del dueño

El comerciante reveló que había siete personas dentro del establecimiento cuando se produjo la explosión. El propietario explicó que él no se encontraba en el lugar, pero que sus empleados estaban trabajando. Ante la consulta sobre cómo se encontraban, respondió: "Hay varios heridos".

El comerciante describió el estallido como "una explosión impresionante" y aseguró que el fuego alcanzó rápidamente otros sectores de la cuadra.

El hombre explicó que llevaba cuatro años al frente de la fiambrería y que el incendio había destruido prácticamente todo."No hay local ya, no hay local", expresó con angustia. La explosión no solamente afectó su comercio. Según relató, las llamas también alcanzaron vehículos estacionados, negocios vecinos y propiedades residenciales.

"Hay varios autos quemados, negocios al lado, hay gente que vive al lado, casa de arriba también. Un desastre hicieron", manifestó. "Fue terrible, fue terrible. De hecho, sigue explotando", aseguró durante la transmisión.

"Una locura, una locura", agregó al observar los daños provocados por el estallido.

Metrogas confirmó qué provocó la explosión en Remedios de Escalada

Después de los primeros testimonios de comerciantes y vecinos, Metrogas confirmó que el incidente ocurrió durante trabajos de renovación de la red de distribución de gas en el partido de Lanús. Según el comunicado de la compañía, una máquina utilizada durante las tareas dañó uno de los conductos y provocó la explosión.

La empresa explicó que su personal realizaba trabajos de renovación de redes cuando una máquina dañó un caño de distribución, lo que derivó en el estallido y el posterior incendio.

La información fue difundida por la compañía a través de un comunicado.

Evacuaron viviendas, un jardín de infantes y un geriátrico tras la explosión

El estallido obligó a desplegar un importante operativo de emergencia en Remedios de Escalada. Varias dotaciones de bomberos, personal policial, equipos de emergencias médicas y agentes de Defensa Civil acudieron al lugar para asistir a los afectados y evitar que el incendio se propagara.

Como medida preventiva, las autoridades dispusieron la evacuación de viviendas linderas y de establecimientos cercanos.

Entre los lugares alcanzados por el operativo se encontraban un jardín de infantes y un geriátrico, debido al riesgo que representaban las llamas y la situación de la red de gas.

En pocas palabras

  • Explosión y alarma: Una violenta explosión sacudió Remedios de Escalada, provocando un incendio en una fiambrería.
  • Testimonio conmovedor: El dueño relató la destrucción de su negocio, con siete personas y varios heridos.
  • Causa y consecuencias: Metrogas confirmó que la explosión se debió a trabajos de renovación de la red de gas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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