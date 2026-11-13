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Moria Casán perdió la paciencia con Fernanda Callejón por Mauro Icardi y la liquidó: "Tenés un odio con..."

Moria Casán cuestionó a su panelista por sus críticas al futbolista en medio del conflicto con Wanda Nara y le dijo que está "radicalizada".

13 nov 2026, 12:16
Moria Casán perdió la paciencia con Fernanda Callejón por Mauro Icardi y la liquidó: Tenés un odio con...

Moria Casán perdió la paciencia con Fernanda Callejón por Mauro Icardi y la liquidó: "Tenés un odio con..."

Moria Casán perdió la paciencia con Fernanda Callejón por Mauro Icardi y la liquidó: Tenés un odio con...

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El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos, y sus repercusiones llegaron a La Mañana con Moria. Después del tenso episodio en la "casa de los sueños", que involucró a una de las hijas de la expareja y derivó en una intervención policial y una denuncia, Moria Casán y Fernanda Callejón protagonizaron un nuevo y explosivo cruce en vivo.

Ocurrió en la última emisión del ciclo que Moria conduce por El Trece, mientras el panel debatía sobre los límites que los padres deben poner a sus hijos. La charla dio un giro cuando la conductora apuntó contra Callejón y cuestionó su postura en los conflictos entre hombres y mujeres, en especial cuando se trata del futbolista del Galatasaray.

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"Hay como una estigmatización de los hombres muy peligrosa. Está perfecto todo, yo soy mujer y una feminista no agresiva desde cuando no existía ni el término feminismo", comenzó la conductora, y agregó: "Nunca tuve una mirada de asco, ni de violencia o de desagrado con un hombre, ni adelante, ni atrás, al lado". Fue entonces cuando Fernanda Callejón intervino: "El feminismo es eso".

El cruce entre Moria Casán y Fernanda Callejón por Mauro Icardi

Esa frase desató la respuesta de Moria Casán, que la acusó por sus reiteradas críticas a Icardi en medio de su conflicto con Wanda Nara: "El feminismo radicalizado es el tuyo cuando te molesta todo lo de Icardi".

Callejón negó tener algún problema personal con el futbolista y trató de defender su postura, pero Moria redobló la apuesta: "Sí, mi amor, te señalo porque tenés un odio con los hombres que no se puede creer".

La panelista rechazó esas palabras: "Al contrario, hay padres a los que les puedo hacer un monumento", para aclarar que sus cuestionamientos no apuntaban a todos los hombres.

Pero a Moria la explicación no la convenció, y siguió con su planteo: "Lo demostrás cada vez que se plantea un problema de un hombre con una mujer, lo matás al tipo. Para mí estás radicalizada".

Fernanda Callejón volvió a defenderse con firmeza: "Yo no soy una feminista radicalizada". Sin ganas de seguir con la discusión, Moria cerró el intercambio con una frase breve: "Bueno, mejor para vos".

     

 

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