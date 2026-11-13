Moria Casán perdió la paciencia con Fernanda Callejón por Mauro Icardi y la liquidó: "Tenés un odio con..."

El cruce entre Moria Casán y Fernanda Callejón por Mauro Icardi

Esa frase desató la respuesta de Moria Casán, que la acusó por sus reiteradas críticas a Icardi en medio de su conflicto con Wanda Nara: "El feminismo radicalizado es el tuyo cuando te molesta todo lo de Icardi".

Callejón negó tener algún problema personal con el futbolista y trató de defender su postura, pero Moria redobló la apuesta: "Sí, mi amor, te señalo porque tenés un odio con los hombres que no se puede creer".

La panelista rechazó esas palabras: "Al contrario, hay padres a los que les puedo hacer un monumento", para aclarar que sus cuestionamientos no apuntaban a todos los hombres.

Pero a Moria la explicación no la convenció, y siguió con su planteo: "Lo demostrás cada vez que se plantea un problema de un hombre con una mujer, lo matás al tipo. Para mí estás radicalizada".

Fernanda Callejón volvió a defenderse con firmeza: "Yo no soy una feminista radicalizada". Sin ganas de seguir con la discusión, Moria cerró el intercambio con una frase breve: "Bueno, mejor para vos".