Arrancamos la semana del 23 al 27 de noviembre de 2026 sintiendo el peso acumulado de meses de hiperconexión, listas interminables de pendientes y sobreexposición a pantallas: embotamiento mental, dificultad para sostener la lectura y ardor o cansancio en los ojos al caer la tarde. En estos días, las búsquedas sobre espiritualidad práctica y salud holística marcan tendencia: "cómo limpiar la mente saturada con arcángeles", "ritual con el rayo dorado del Arcángel Jofiel" y "cómo aliviar la fatiga mental de fin de año".