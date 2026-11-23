Porque los nervios ópticos están conectados directamente con el sistema nervioso central; cuando los músculos de los ojos trabajan forzados durante horas frente a pantallas cercanas, el cerebro interpreta esa tensión como un estado sostenido de alerta y desgaste.

¿Qué representa el rayo amarillo dorado del Arcángel Jofiel en la tradición holística?

Simboliza la inteligencia clara, la iluminación interior y la capacidad de distinguir lo esencial de lo accesorio sin caer en la ansiedad mental.